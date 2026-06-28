Сьогодні 28 червня 2026: яке свято та день в історії

28 червня в Україні – День Конституції. Також сьогодні відзначають День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Цього дня в 1651 році розпочалася битва під Берестечком. У 1663-му гетьманом Лівобережної України обрали Івана Брюховецького. У 1890-му народився один із засновників “Пласту” – Петро Франко. У 1914-му в Сараєво вбили спадкоємця австрійського престолу Франца Фердинанда, що стало приводом для початку Першої світової війни. У 1919-му підписали Версальський мирний договір. У 1992-му тральник “Сигнальщик” став першим кораблем на Чорному морі, який підняв український прапор. У 1996-му Верховна Рада ухвалила Конституцію України. У 1997-му відбувся скандальний боксерський поєдинок, під час якого Тайсон відкусив вухо Холіфілду. У 2016-му стався теракт у міжнародному аеропорту Ататюрка в Стамбулі.

Свята та пам’ятні дати 28 червня

В Україні 28 червня – День Конституції України.

Остання неділя червня в Україні – це День молодіжних і дитячих громадських організацій.

У світі – Міжнародний день соціального бізнесу

Також сьогодні: Міжнародний день пірсингу.

28 червня в історії

28 червня 1651 року почалася битва під Берестечком. Це один із найбільших (і невдалих для козаків) боїв Хмельниччини. Докладніше.

28 червня 1663 року, на другий день “Чорної ради”, у Ніжині гетьманом Лівобережної України обрали “кандидата Москви” Івана Брюховецького. Докладніше.

28 червня 1890 року народився один із засновників “Пласту” та український військовий льотчик Петро Франко. Він був третім сином поета Івана Франка. Докладніше.

28 червня 1914 року сербські терористи з організації “Чорна рука” вбили в Сараєво спадкоємця австрійського престолу Франца Фердинанда та його дружину Софію Хотек, що стало приводом для початку Першої світової війни. Докладніше.

28 червня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила рішення щодо формування першого уряду УНР – Генерального Секретаріату. Докладніше.

28 червня 1919 року підписали Версальський мирний договір між переможцями у Першій світовій війні (США, Великою Британією, Францією, Королівством Італія, Японською імперією, Бельгією та ін.) з одного боку та Німеччиною – з іншого. Докладніше.

28 червня 1992 року тральник “Сигнальщик” став першим кораблем на Чорному морі, який підняв український прапор. Докладніше.

28 червня 1996 року Верховна Рада України за результатами найдовшого в історії пленарного засідання спромоглася затвердити Конституцію України. Докладніше.

28 червня 1997 року відбувся, ймовірно, найскандальніший боксерський поєдинок в історії. Ексчемпіон світу з боксу Майк Тайсон посеред бою відкусив шматок вуха своєму противнику – чинному чемпіонові Евандеру Холіфілду. Докладніше.

28 червня 2016 року стався теракт у міжнародному аеропорту Ататюрка в Стамбулі (Туреччина). Троє нападників відкрили вогонь, а потім здійснили самопідрив. Внаслідок атаки загинули 42 людини (не рахуючи трьох терористів), понад 230 осіб отримали поранення. Відповідальність за цей кривавий напад не взяла на себе жодна терористична організація. Спочатку турецькі чиновники заявляли, що нападники діяли від імені Ісламської держави Іраку та Леванту та прибули до Туреччини з контрольованої ІДІЛ території Сирії. Однак згодом двох із них ідентифікували як громадян РФ – Ракіма Булгарова та Вадима Османова. Ім’я третього нападника офіційно не оприлюднили; за даними слідства, він міг бути вихідцем з Узбекистану чи Киргизстану. Турецькі ЗМІ називали як ймовірного організатора теракту чеченського екстреміста Ахмеда Чатаєва (його так ніколи й не судили у цій справі – Чатаєва вбили під час перестрілки з грузинською поліцією у Тбілісі у 2017 році). У листопаді 2017 року розпочався судовий процес проти 46 обвинувачених у причетності до організації теракту.

Церковне свято 28 червня

Перенесення мощей мучеників безсрібників та чудотворців Кира та Йоана. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в річках прибула вода, то буде негода.

Якщо зранку йде дощ, а після нього веселка, то погода покращиться.

Що не можна робити 28 червня

Не можна давати та брати гроші в борг.

Не можна грати весілля.

Не можна сваритися.