Live

Сьогодні 28 червня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   28.06.2026
Оксана Горун
Сьогодні 28 червня 2026: яке свято та день в історії

28 червня в Україні – День Конституції. Також сьогодні відзначають День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Цього дня в 1651 році розпочалася битва під Берестечком. У 1663-му гетьманом Лівобережної України обрали Івана Брюховецького. У 1890-му народився один із засновників “Пласту” – Петро Франко. У 1914-му в Сараєво вбили спадкоємця австрійського престолу Франца Фердинанда, що стало приводом для початку Першої світової війни. У 1919-му підписали Версальський мирний договір. У 1992-му тральник “Сигнальщик” став першим кораблем на Чорному морі, який підняв український прапор. У 1996-му Верховна Рада ухвалила Конституцію України. У 1997-му відбувся скандальний боксерський поєдинок, під час якого Тайсон відкусив вухо Холіфілду. У 2016-му стався теракт у міжнародному аеропорту Ататюрка в Стамбулі.

Свята та пам’ятні дати 28 червня

В Україні 28 червня – День Конституції України.

Остання неділя червня в Україні – це День молодіжних і дитячих громадських організацій.

У світі – Міжнародний день соціального бізнесу

Також сьогодні: Міжнародний день пірсингу.

28 червня в історії

28 червня 1651 року почалася битва під Берестечком. Це один із найбільших (і невдалих для козаків) боїв Хмельниччини. Докладніше.

28 червня 1663 року, на другий день “Чорної ради”, у Ніжині гетьманом Лівобережної України обрали “кандидата Москви” Івана Брюховецького. Докладніше.

28 червня 1890 року народився один із засновників “Пласту” та український військовий льотчик Петро Франко. Він був третім сином поета Івана Франка. Докладніше.

28 червня 1914 року сербські терористи з організації “Чорна рука” вбили в Сараєво спадкоємця австрійського престолу Франца Фердинанда та його дружину Софію Хотек, що стало приводом для початку Першої світової війни. Докладніше.

Франц Фердинанд та його дружина перед убивством
Франц Фердинанд із дружиною в Сараєво. Фото: http://humus.livejournal.com/2181956.html

28 червня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила рішення щодо формування першого уряду УНР – Генерального Секретаріату. Докладніше.

28 червня 1919 року підписали Версальський мирний договір між переможцями у Першій світовій війні (США, Великою Британією, Францією, Королівством Італія, Японською імперією, Бельгією та ін.) з одного боку та Німеччиною – з іншого. Докладніше.

Версальський мирний договір 1919
Фото: Оклендський військово-історичний музей

28 червня 1992 року тральник “Сигнальщик” став першим кораблем на Чорному морі, який підняв український прапор. Докладніше.

28 червня 1996 року Верховна Рада України за результатами найдовшого в історії пленарного засідання спромоглася затвердити Конституцію України. Докладніше.

28 червня 1997 року відбувся, ймовірно, найскандальніший боксерський поєдинок в історії. Ексчемпіон світу з боксу Майк Тайсон посеред бою відкусив шматок вуха своєму противнику – чинному чемпіонові Евандеру Холіфілду. Докладніше.

28 червня 2016 року стався теракт у міжнародному аеропорту Ататюрка в Стамбулі (Туреччина). Троє нападників відкрили вогонь, а потім здійснили самопідрив. Внаслідок атаки загинули 42 людини (не рахуючи трьох терористів), понад 230 осіб отримали поранення. Відповідальність за цей кривавий напад не взяла на себе жодна терористична організація. Спочатку турецькі чиновники заявляли, що нападники діяли від імені Ісламської держави Іраку та Леванту та прибули до Туреччини з контрольованої ІДІЛ території Сирії. Однак згодом двох із них ідентифікували як громадян РФ – Ракіма Булгарова та Вадима Османова. Ім’я третього нападника офіційно не оприлюднили; за даними слідства, він міг бути вихідцем з Узбекистану чи Киргизстану. Турецькі ЗМІ називали як ймовірного організатора теракту чеченського екстреміста Ахмеда Чатаєва (його так ніколи й не судили у цій справі – Чатаєва вбили під час перестрілки з грузинською поліцією у Тбілісі у 2017 році). У листопаді 2017 року розпочався судовий процес проти 46 обвинувачених у причетності до організації теракту.

Церковне свято 28 червня

Перенесення мощей мучеників безсрібників та чудотворців Кира та Йоана. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в річках прибула вода, то буде негода.

Якщо зранку йде дощ, а після нього веселка, то погода покращиться.

Що не можна робити 28 червня

Не можна давати та брати гроші в борг.

Не можна грати весілля.

Не можна сваритися.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Сьогодні 28 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 червня 2026: яке свято та день в історії
28.06.2026, 06:00
Воїни 92 ОМБр повернули ЗСУ бронеавтомобіль “Козак”, захоплений ЗС РФ (відео)
Воїни 92 ОМБр повернули ЗСУ бронеавтомобіль “Козак”, захоплений ЗС РФ (відео)
01.10.2022, 11:31
28 червня чимало трамваїв і тролейбусів змінять маршрут у Харкові
28 червня чимало трамваїв і тролейбусів змінять маршрут у Харкові
27.06.2026, 20:47
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 28 червня у Харкові й області
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 28 червня у Харкові й області
27.06.2026, 21:54
Росіяни вчергове атакували дві АЗС у передмісті Харкова
Росіяни вчергове атакували дві АЗС у передмісті Харкова
27.06.2026, 17:17
14-річний хлопець пішов з дому і не повернувся: де його знайшли поліціянти
14-річний хлопець пішов з дому і не повернувся: де його знайшли поліціянти
27.06.2026, 15:46

Новини за темою:

25.06.2026
Івана Купала на Харківщині: вінки плели в деокупованих громадах (фото)
27.06.2026
Сьогодні 27 червня 2026: яке свято та день в історії
26.06.2026
Сьогодні 26 червня 2026: яке свято та день в історії
25.06.2026
Сьогодні 25 червня 2026: яке свято та день в історії
24.06.2026
Сьогодні 24 червня 2026: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 28 червня 2026: яке свято та день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 червня в Україні – День Конституції. Також сьогодні відзначають День молодіжних і дитячих громадських організацій України".