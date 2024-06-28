Сьогодні 28 червня: яке свято та день в історії

28 червня в Україні – День Конституції. Цього дня 1651 року розпочалася битва під Берестечком. У 1663-му гетьманом Лівобережної України обрали Івана Брюховецького. У 1890-му народився один із засновників “Пласту” – Петро Франко. У 1914-му в Сараєво вбили спадкоємця австрійського престолу Франца Фердинанда, що стало приводом для початку Першої світової війни. У 1919-му підписали Версальський мирний договір. У 1992-му тральник “Сигнальник” став першим кораблем на Чорному морі, який підняв український прапор. У 1996-му Верховна Рада ухвалила Конституцію України.

Свята та пам’ятні дати 28 червня

В Україні 28 червня – День Конституції України.

У світі – Міжнародний день соціального бізнесу.

Також відзначають: Міжнародний день пірсингу, Міжнародний день рожевого вина (четверта п’ятниця червня).

28 червня в історії

28 червня 1651 року почалася битва під Берестечком. Це один із найбільших (і невдалих для козаків) боїв Хмельниччини. Детальніше.

28 червня 1663 року, на другий день “Чорної ради”, у Ніжині гетьманом Лівобережної України обрали “кандидата Москви” Івана Брюховецького. Детальніше.

28 червня 1890 року народився один із засновників “Пласту” та український військовий льотчик Петро Франко. Він був третім сином поета Івана Франка. Детальніше.

28 червня 1914 року сербські терористи з організації “Чорна рука” вбили в Сараєво спадкоємця австрійського престолу Франца Фердинанда та його дружину Софію Хотек, що стало приводом для початку Першої світової війни. Детальніше.

28 червня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила рішення щодо формування першого уряду УНР – Генерального Секретаріату. Детальніше.

28 червня 1919 року підписали Версальський мирний договір між переможцями у Першій світовій війні (США, Великою Британією, Францією, Королівством Італія, Японською імперією, Бельгією та ін.) з одного боку та Німеччиною – з іншого. Детальніше.

28 червня 1992 року тральник “Сигнальник” став першим кораблем на Чорному морі, який підняв український прапор. Детальніше.

28 червня 1996 року Верховна Рада України за результатами найдовшого в історії пленарного засідання спромоглася затвердити Конституцію України. Детальніше.

Відео: Конституційний Суд України/Ютуб

Церковне свято 28 червня

Перенесення мощей мучеників безсрібників та чудотворців Кира та Йоана. Мощі святих перенесли з міста Канопи, де вони постраждали у 311 році, до найближчого селища Мануфін. Це сталося в 412 році. Саме селище мало погану славу, адже тут раніше було язичницьке капище і, як вважалося, жили злі духи. Патріарх Феофіл хотів очистити це місце від бісів, але не встиг. Його бажання виконав святий Патріарх Кирил, який змінив його на Олександрійській кафедрі. Він старанно молився, і йому явився ангел, який і наказав перенести до Мануфіна мощі святих Кіра та Іоанна. Цей наказ Кирил виконав – і збудував у Мануфіні церкву в ім’я святих мучеників.

Народні прикмети

Якщо в річках прибула вода, то буде негода.

Якщо зранку йде дощ, а після нього веселка, то погода покращиться.

Що не можна робити 28 червня

Не можна давати та брати гроші в борг.

Не можна грати весілля.

Не можна сваритися.