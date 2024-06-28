Сегодня 28 июня: какой праздник и день в истории

28 июня в Украине – День Конституции. В этот день 1651 года началась битва под Берестечком. В 1663-м гетманом Левобережной Украины избрали Ивана Брюховецкого. В 1890-м родился один из основателей «Пласта» — Петр Франко. В 1914-м в Сараево убили наследника австрийского престола Франца Фердинанда, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. В 1919-м подписали Версальский мирный договор. В 1992-м тральщик «Сигнальщик» стал первым кораблем на Черном море, поднявшим украинский флаг. В 1996-м Верховная Рада приняла Конституцию Украины.

Праздники и памятные даты 28 июня

В Украине 28 июня – День Конституции Украины.

В мире – Международный день социального бизнеса.

Также отмечают Международный день пирсинга, Международный день розового вина (четвертая пятница июня).

28 июня в истории

28 июня 1651 года началось сражение под Берестечком. Это один из самых больших (и неудачных для казаков) боев Хмельнитчины. Подробнее.

28 июня 1663 года, на второй день «Черной рады», в Нежине гетманом Левобережной Украины избрали «кандидата Москвы» Ивана Брюховецкого. Подробнее.

28 июня 1890 года родился один из основателей «Пласта» и украинский военный летчик Петр Франко. Он был третьим сыном поэта Ивана Франко. Подробнее.

28 июня 1914 года сербские террористы из организации «Черная рука» убили в Сараево наследника австрийского престола Франца Фердинанда и его жену Софию Хотек, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. Подробнее.

28 июня 1917 года Украинская Центральная Рада приняла решение о формировании первого правительства УНР – Генерального Секретариата. Подробнее.

28 июня 1919 года подписали Версальский мирный договор между победителями в Первой мировой войне (США, Великобританией, Францией, Королевством Италия, Японской империей, Бельгией и др.) с одной стороны и Германией – с другой. Подробнее.

28 июня 1992 года тральщик «Сигнальщик» стал первым кораблем на Черном море, поднявшим украинский флаг. Подробнее.

28 июня 1996 года Верховная Рада Украины по результатам самого длинного в истории пленарного заседания смогла утвердить Конституцию Украины. Подробнее.

Видео: Конституционный Суд Украины/YouTube

Церковный праздник 28 июня

Перенос мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Мощи святых перенесли из города Канопы, где они пострадали в 311 году, в ближайший поселок Мануфин. Это было в 412 году. Сам поселок имел плохую славу, ведь здесь раньше было языческое капище и, как считалось, жили злые духи. Патриарх Феофил хотел очистить это место от бесов, но не успел. Его желание исполнил святой Патриарх Кирилл, сменивший его на Александрийской кафедре. Патриарх усердно молился, и ему явился ангел, который и приказал перенести в Мануфин мощи святых Кира и Иоанна. Этот приказ Кирилл исполнил – и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников.

Народные приметы

Если в реках прибыла вода, то будет непогода.

Если утром идет дождь, а после него радуга, то погода улучшится.

Что нельзя делать 28 июня

Нельзя давать и брать деньги взаймы.

Нельзя играть свадьбу.

Нельзя ссориться.