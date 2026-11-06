Как будут отключать свет в пятницу на Харьковщине – графики

Сегодня, 6 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.

Графики, передают в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 08:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00

3.2 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00

4.1 00:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 06:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).