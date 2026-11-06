Live
  • Пт 06.11.2026
  • Харьков  +5°С
  • USD 45.44
  • EUR 51.04

Как будут отключать свет в пятницу на Харьковщине – графики

Общество 07:15   06.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
Как будут отключать свет в пятницу на Харьковщине – графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Сегодня, 6 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.

Графики, передают в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 08:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00

3.2 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00

4.1 00:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 06:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Читайте также: В Центральном парке планируют отремонтировать три аттракциона за 2,4 миллиона

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

В Центральном парке планируют отремонтировать три аттракциона за 2,4 миллиона
В Центральном парке планируют отремонтировать три аттракциона за 2,4 миллиона
05.11.2026, 20:59
FPV прорываются в Харьков; возврат ГПО – итоги 5 ноября
FPV прорываются в Харьков; возврат ГПО – итоги 5 ноября
05.11.2026, 23:00
Новости Харькова – главное 5 ноября: ситуация на фронте, задерживается метро
Новости Харькова – главное 5 ноября: ситуация на фронте, задерживается метро
05.11.2026, 22:00
Новости Харькова – главное 6 ноября: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 6 ноября: как прошла ночь
06.11.2026, 07:30
Как будут отключать свет в пятницу на Харьковщине – графики
Как будут отключать свет в пятницу на Харьковщине – графики
06.11.2026, 07:15
На Харьковщине в огне погиб мужчина, его тело нашли на пылающем диване
На Харьковщине в огне погиб мужчина, его тело нашли на пылающем диване
06.11.2026, 08:45

Новости по теме:

06.11.2026
На Харьковщине в огне погиб мужчина, его тело нашли на пылающем диване
06.11.2026
Где были бои на Харьковщине, сообщили в Генштабе
06.11.2026
Новости Харькова – главное 6 ноября: как прошла ночь
05.11.2026
Успех РФ в приграничье на севере Харьковщины: Трегубов рассказал о ситуации
05.11.2026
Бюджет недополучил миллионы: на Харьковщине через суд вернут деньги за землю


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет в пятницу на Харьковщине – графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 6 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.".