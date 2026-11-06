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Як відключатимуть світло у п’ятницю на Харківщині – графіки

Суспільство 07:15   06.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Як відключатимуть світло у п’ятницю на Харківщині – графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

Сьогодні, 6 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Графіки, передають у АТ «Харківобленерго», діятимуть з 00:00 до 24:00. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 08:00–13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 08:00–13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-22:00

3.2 03:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-22:00

4.1 00:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

5.1 06:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

Список адрес за чергами –  тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 6 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.".