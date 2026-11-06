Як відключатимуть світло у п’ятницю на Харківщині – графіки

Сьогодні, 6 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Графіки, передають у АТ «Харківобленерго», діятимуть з 00:00 до 24:00. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 08:00–13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 08:00–13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-22:00

3.2 03:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-22:00

4.1 00:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

5.1 06:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).