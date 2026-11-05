“Працюємо в повний нуль”: історія харківського клубу “Волна” на Жуковського

Харківський аквафітнес-клуб «Волна», розташований у селищі Жуковського, з початку повномасштабної війни щонайменше шість разів постраждав від “прильотів” та двічі відновлював роботу. Попри те, що оборот спорткомплексу впав у п’ять разів, команда втратила майже всіх адміністративних фахівців, а рентабельність тримається на нулі, він продовжує приймати мешканців мікрорайону. Про те, яка допомога необхідна бізнесу для виживання та забезпечення енергонезалежності, МГ «Об’єктив» розповів керівник та власник клубу Данило Болдирев.

«З початку війни клуб втратив увесь свій відділ продажів, системного адміністратора, усіх електриків, маркетолога, SMM-ника, залишилися тільки тренери та господарські працівники, — розповідає Болдирев. — І в цій ситуації я змушений був взяти управління на себе. Повернувшись після тримісячної спроби виїхати, побачив клуб, що розвалювався після чотирьох ракетних обстрілів, великі пошкодження, ну й ухвалив рішення його рятувати».

«Зібрав команду господарників із пенсіонерів»

На відновлення пішло близько пів року, і у 2023 році клуб відновив роботу.

«По крупицях підібрав усе, що було зі співробітників. Залишилося близько шести тренерів. Трьох людей знайшов на посади адміністраторів, які по черзі працюють. Зібрав команду господарників із пенсіонерів, які не підлягають мобілізації. І ось із цими силами ми запустили клуб, вийшли на хороші результати. До кінця 2023 року вже мільйони гривень почали заробляти на місяць. Рентабельність була нульова, але хоча б можна було жити», — зазначив підприємець.

Але в січні 2024 року комплекс знову постраждав через черговий ракетний удар по району. На ліквідацію наслідків вибуху знадобилося ще три місяці.

«На Жуковського, якщо пам’ятаєте, там під’їзд обвалився. Три “іскандери”… Я думав, уже не піднімуся, але все-таки вдалося. І знову 7 березня почали працювати. Після цього ще одне було пошкодження, але вже менше. І ось ці гойдалки тривають до сьогоднішнього дня», — підкреслив власник клубу.

Сьогодні в комплексі функціонують басейн, футбольні та тенісні поля, майданчики для сквошу, тренажерний зал, секції лікувальної фізкультури, тхеквондо та дитячих танців. Важливою категорією клієнтів залишаються жінки з немовлятами. Завдяки власній топковій у басейні підтримують температуру води на рівні 27–28 градусів.

«Працюємо в повний нуль»

За словами Болдирева, старі клієнти, які залишилися в Харкові, повернулися до клубу, а нову аудиторію становлять переважно переселенці, які орендують житло в мікрорайоні. Однак фінансові показники суттєво скоротилися.

«Оборот зменшився на місяць у п’ять разів. На ці гроші можна тільки виживати. За цей час електроенергія зросла до 12 гривень за кіловат. Опалення, дрова та пелети зросли у п’ять-шість разів. А з жовтня-місяця і вода подорожчала. Зараз працюємо в повний нуль, іноді доводиться шукати додаткові кошти», — пояснив Болдирев.

Для підтримки діяльності підприємство залучило шість грантів за програмою «Власна справа». За словами власника, бізнес розділений на окремі складові (басейн, тренажерний зал, салон краси, кафе, центр масажних технологій, лікувальна фізкультура), що дозволило різним ТОВ та ФОПам отримати фінансову допомогу в розмірі від 250 тисяч гривень за рахунок зобов’язань щодо працевлаштування нових працівників.

«Потім у Харкові зробили пів мільйона. А зараз уже до 2,5 мільйона можна отримати. А ми взяли дуже невеликі гроші й тепер за них мусимо відповідати», — додав Болдирев.

На енергонезалежність потрібно 80 тисяч доларів

Головна мета наразі — забезпечення енергонезалежності котельні. Зараз об’єкт обладнаний водогрійними котлами на дровах та пелетах, однак для роботи насосів і циркуляції води потрібне безперебійне електропостачання.

«Мені потрібні акумулятори, інвертори, які накопичують електроенергію. Завдяки грантовій допомозі ми отримали два генератори, бензиновий та дизельний, і на короткочасний час їх використовуємо. Але коли відключення відбувається понад чотири-п’ять годин, генераторів не вистачає. І солярка зараз уже 110 гривень за літр — це у десять разів дорожче, ніж від електрики», — підкреслив Болдирев.

Встановлення 100-кіловатної системи накопичення енергії обійдеться приблизно у 80 тисяч доларів. Брати участь у кредитних програмах бізнес не може через високе фінансове навантаження, а від ідеї монтажу сонячних панелей поки відмовилися.

«Якщо я на даху будівлі поставлю сонячні панелі, це додатково приверне цікаві “шахеди” та дрони. Тому світитися поки не хочу. Поставити акумулятори всередині в підвалі захищені та інвертори, і в той час, коли є нічна електрика, заряджати їх, а вдень користуватися — це чудово. Але це 80 тисяч доларів», — пояснив підприємець.

Крім того, керівництво клубу шукає благодійні організації для відновлення соціальних програм. До війни комплекс спільно з міськрадою та партнерами реалізовував програми аквааеробіки для вагітних (до 5 тисяч ваучерів на рік), заняття для дітей з інклюзивними класами шкіл № 100 та № 17, а також тренування з футболу для дітей із синдромом Дауна.

«Зараз переселенці не можуть дозволити собі відвідування клубу власним коштом. Було б чудово, якби хтось із благодійних товариств сказав, що підтримає. Я б випустив ваучери, і ці ваучери працювали б для переселенців та жінок із дітьми. Спроби знайти самостійно таких спонсорів поки не увінчалися успіхом, але ми продовжуємо роботу», — резюмував Болдирев.