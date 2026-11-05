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Менше витрат: Харків модернізує тепломережі за підтримки Швейцарії

Офіційно 13:43   05.11.2026
Вікторія Яковенко
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Менше витрат: Харків модернізує тепломережі за підтримки Швейцарії Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у заході з нагоди запуску проєктів переможців конкурсу Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань 2026 року, повідомили у пресслужбі міськради.

Міський голова розповів про співпрацю зі швейцарськими партнерами. Так, у місцях загального користування пошкоджених обстрілами житлових будинків уже замінили 11,6 тис. вікон. За словами мера, через ворожі удари потреба у відновленні залишається значною.

Окрему увагу приділили модернізації тепломереж.

«Для Харкова участь у цій програмі означає можливість оновити інфраструктуру з застосуванням технологій швейцарських компаній. Серед проєктів – відновлення системи централізованого теплопостачання за участі Brugg Rohrsystem AG. Програма розрахована до 2028 року. За оцінкою мера, оновлення мереж дозволить місту зменшити щорічні витрати на їх експлуатацію», – зазначили у мерії.

Терехов подякував швейцарським партнерам за допомогу в заміні вікон та за підтримку проєкту з модернізації тепломереж. Він наголосив, що ці напрями важливі для повсякденного життя харків’ян.

обновление теплосетей в Харькове
Фото: Харківська міськрада
обновление теплосетей в Харькове
Фото: Харківська міськрада
обновление теплосетей в Харькове
Фото: Харківська міськрада
обновление теплосетей в Харькове
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 13:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у заході з нагоди запуску проєктів переможців конкурсу Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань 2026 року".