Менше витрат: Харків модернізує тепломережі за підтримки Швейцарії

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у заході з нагоди запуску проєктів переможців конкурсу Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань 2026 року, повідомили у пресслужбі міськради.

Міський голова розповів про співпрацю зі швейцарськими партнерами. Так, у місцях загального користування пошкоджених обстрілами житлових будинків уже замінили 11,6 тис. вікон. За словами мера, через ворожі удари потреба у відновленні залишається значною.

Окрему увагу приділили модернізації тепломереж.

«Для Харкова участь у цій програмі означає можливість оновити інфраструктуру з застосуванням технологій швейцарських компаній. Серед проєктів – відновлення системи централізованого теплопостачання за участі Brugg Rohrsystem AG. Програма розрахована до 2028 року. За оцінкою мера, оновлення мереж дозволить місту зменшити щорічні витрати на їх експлуатацію», – зазначили у мерії.

Терехов подякував швейцарським партнерам за допомогу в заміні вікон та за підтримку проєкту з модернізації тепломереж. Він наголосив, що ці напрями важливі для повсякденного життя харків’ян.