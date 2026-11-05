«Терміново потрібна допомога!»: харків’ян просять здати кров

Харків’ян кличуть здавати кров. В обласному центрі служби крові заявили про дефіцит усіх груп.

“Харків, терміново потрібна допомога! Кров потрібна не колись потім, а сьогодні. Ми дуже просимо всіх, хто має можливість, прийти та здати кров. Навіть якщо ви ніколи раніше цього не робили. Навіть якщо не знаєте своєї групи крові. Зараз важливий кожен донор. І кожна донація», – йдеться у повідомленні.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.

Попередньо записуватися не потрібно.

Нагадаємо, по Харкову вранці 5 листопада вдарили дрони. Перші вибухи почали лунати близько 09:00. Спочатку окупанти випустили безпілотник по Шевченківському району. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: “приліт” припав по відкритій території. Інформації щодо постраждалих не надходило. Також дрон РФ атакував авто у Салтівському районі. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих внаслідок “прильоту” немає.

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