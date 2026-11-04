Кілька трамваїв змінять маршрути у Харкові 5 листопада: як курсуватимуть

Рух трамваїв на проспекті Тракторобудівників, на ділянці від вулиці Нескорених до розворотного кола «Салтівське», буде припинено з 9:00 до 14:00 5 листопада, повідомили у Харківській міськраді.

Це пов’язано з видаленням аварійних дерев на розворотному колі, пояснили у департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамваї курсуватимуть так: