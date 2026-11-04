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Кілька трамваїв змінять маршрути у Харкові 5 листопада: як курсуватимуть

Суспільство 16:41   04.11.2026
Вікторія Яковенко
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Кілька трамваїв змінять маршрути у Харкові 5 листопада: як курсуватимуть

Рух трамваїв на проспекті Тракторобудівників, на ділянці від вулиці Нескорених до розворотного кола «Салтівське», буде припинено з 9:00 до 14:00 5 листопада, повідомили у Харківській міськраді.

Це пов’язано з видаленням аварійних дерев на розворотному колі, пояснили у департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

  • №16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • №16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • №23: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – перехрестя вул. Нескорених і пр. Тракторобудівників (вузол «Володимирська церква»);
  • №27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – перехрестя вул. Нескорених і пр. Тракторобудівників (вузол «Володимирська церква»);
  • №30: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло  «Журавлівський гідропарк».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 16:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на проспекті Тракторобудівників, на ділянці від вулиці Нескорених до розворотного кола «Салтівське», буде припинено з 9:00 до 14:00 5 листопада".