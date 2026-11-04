Несколько трамваев изменят маршруты в Харькове 5 ноября: как будут курсировать
Движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от улицы Нескоренных до разворотного круга «Салтовское», будет приостановлено с 9:00 до 14:00 5 ноября, сообщили в Харьковском горсовете.
Это связано с удалением аварийных деревьев на развороте, объяснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.
В это время трамваи будут курсировать так:
- №16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – ул. Нескоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
- №16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Нескоренных – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
- №23: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей – перекресток ул. Нескоренных и пр. Тракторостроителей (узел «Владимирская церковь»);
- №27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Нескоренных – перекресток ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей (узел «Владимирская церковь»);
- №30: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях — майдан Сергеевский — майдан Павловский — майдан Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова – ул. Нескоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».