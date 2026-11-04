Несколько трамваев изменят маршруты в Харькове 5 ноября: как будут курсировать

Движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от улицы Нескоренных до разворотного круга «Салтовское», будет приостановлено с 9:00 до 14:00 5 ноября, сообщили в Харьковском горсовете.

Это связано с удалением аварийных деревьев на развороте, объяснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

В это время трамваи будут курсировать так: