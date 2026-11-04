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Несколько трамваев изменят маршруты в Харькове 5 ноября: как будут курсировать

Общество 16:41   04.11.2026
Виктория Яковенко
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Несколько трамваев изменят маршруты в Харькове 5 ноября: как будут курсировать

Движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от улицы Нескоренных до разворотного круга «Салтовское», будет приостановлено с 9:00 до 14:00 5 ноября, сообщили в Харьковском горсовете.

Это связано с удалением аварийных деревьев на развороте, объяснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

В это время трамваи будут курсировать так:

  • №16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – ул. Нескоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
  • №16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Нескоренных – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
  • №23: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей – перекресток ул. Нескоренных и пр. Тракторостроителей (узел «Владимирская церковь»);
  • №27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Нескоренных – перекресток ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей (узел «Владимирская церковь»);
  • №30: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях — майдан Сергеевский — майдан Павловский — майдан Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова – ул. Нескоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 16:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от улицы Нескоренных до разворотного круга «Салтовское», будет приостановлено с 9:00 до 14:00 5 ноября".