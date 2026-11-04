Выбил калитку и забрался в дом: квартирного вора поймали прямо во время кражи
На Харьковщине 30-летний мужчина пытался украсть из частного дома ювелирные украшения на 27 тысяч гривен, сообщили в облуправлении полиции.
Это произошло в поселке Савинцы 2 октября. В полиции говорят — чтобы попасть в дом, мужчина около 5:00 выбил деревянную калитку во двор. Дверь в сам дом оказалась незапертой. Оттуда он попытался вынести три золотых кольца и серебряную подвеску, общей стоимостью около 27 тысяч гривен.
Однако скрыться с украшениями он не успел — его обнаружили и остановили полицейские прямо на месте происшествия.
Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (покушение на воровство) УК Украины.
Читайте также: Враг атаковал медучреждение и крышу многоэтажки в Харькове (дополнено)
Напомним, бывшего инспектора тренингового центра полиции Харьковщины приговорили к семи годам тюрьмы с конфискацией имущества за сбыт наркотиков. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.