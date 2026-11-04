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Патрульные показали эвакуацию людей из обстрелянной больницы в Харькове

Происшествия 09:16   04.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Патрульные показали эвакуацию людей из обстрелянной больницы в Харькове Фото: ХГС

В облуправлении Патрульной полиции опубликовали видео, на котором показали эвакуацию маломобильных пациентов из больницы в Немышлянском районе Харькова. Ее обстреляли россияне накануне ночью, 3 ноября. 

Копы напомнили, что в результате «прилета» было существенно повреждено здание медучреждения. Обошлось без погибших, но десятки людей пострадали. 

«Мы одними из первых прибыли на место попадания и совместно с другими экстренными службами эвакуировали маломобильных людей», – написали в Патрульной полиции.

Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.

Одно из попаданий пришлось по больнице в Немышлянском районе. 226 пациентов больницы пришлось эвакуировать в другие медучреждения. Был зафиксирован вражеский удар в переход между корпусами одного из медицинских заведений. Повреждено здание одного из медотделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов, десять легковых автомобилей, уточнил Синегубов. Мэр Игорь Терехов добавил: в результате «прилета» вылетели также больше тысячи окон в больнице и близлежащих многоэтажках. По информации Харьковской облпрокуратуры, пострадали 73 человека. В основном, у всех – острая реакция на стресс. По предварительным данным, по Харькову могли ударить авиабомбой ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р. Из-за обстрела были повреждены три медицинских учреждения и 17 многоэтажек Салтовского жилмассива.

В ходе общения с журналистами 3 ноября мэр Игорь Терехов заявил, что работу медицинского учреждения в Немышлянском районе планируют возобновить в течение нескольких дней.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 09:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении Патрульной полиции опубликовали видео, на котором показали эвакуацию маломобильных пациентов из больницы в Немышлянском районе Харькова.".