Три медучреждения и 17 многоэтажек пострадали в Харькове после ночной атаки

В Немышлянском районе продолжается ликвидация последствий ночного удара РФ, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным мэрии, из-за обстрела были повреждены три медицинских учреждения и 17 многоэтажек Салтовского жилмассива. В частности, взрывной волной выбито около 1 тыс. окон и балконов, поврежден фасад одной из больниц и 13 автомобилей. Более 200 пациентов были эвакуированы в другие медицинские учреждения.

«На местах взрывов работают коммунальные службы и представители городских властей. К ликвидации последствий обстрелов также присоединились общественные и волонтерские организации. В частности, гуманитарная миссия «Пролісок» предоставляет пострадавшим комплекты строительных материалов», — добавили в мэрии.

Кроме того, 4 ноября для жителей поврежденных домов будет работать мобильный ЦПАУ, где они смогут получить помощь с оформлением документов по программе «єВідновлення».

Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.

Одно из попаданий пришлось по больнице в Немышлянском районе. 226 пациентов больницы пришлось эвакуировать в другие медучреждения. Был зафиксирован вражеский удар в переход между корпусами одного из медицинских заведений. Повреждено здание одного из медотделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов, десять легковых автомобилей, уточнил Синегубов. Мэр Игорь Терехов добавил: в результате «прилета» вылетели также больше тысячи окон в больнице и близлежащих многоэтажках. По информации Харьковской облпрокуратуры, пострадали 73 человека. В основном, у всех – острая реакция на стресс. По предварительным данным, по Харькову могли ударить авиабомбой ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р.