Продавец в Харькове могла корректировать вражеские атаки – СБУ

Правоохранители задержали в Харькове продавца местного магазина. Следствие считает, что она была российским информатором, которая корректировала атаки по городу.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в поле зрения спецслужб РФ фигурантка попала, когда публиковала прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.

«После вербовки фигурантка пешком обходила улицы областного центра, чтобы обнаружить запасные командные пункты Сил обороны, по которым враг готовил серию воздушных ударов. Чтобы выполнить вражескую задачу, злоумышленница фиксировала на телефонную камеру фасады зданий, вблизи которых отмечалось сосредоточение личного состава и техники украинских защитников», — рассказали в СБУ.

Однако силовики сработали на опережение – киберспециалисты вовремя разоблачили контакты фигурантки с оккупантами, задокументировали ее разведвылазки и задержали у нее дома.

«Также стало известно, что следующей задачей фигурантки было участие в подготовке терактов против украинских воинов, которые находились в ротации после передовой. Установлено, что информатор дополнительно отслеживала места парковки авто ВСУ, фотографировала эти локации и передавала снимки куратору из рф», — отметили правоохранители.

Во время обысков дома у женщины нашли смартфон с файлами военных объектов и чатом в мессенджере, где она контактировала с врагом, рассказали в СБУ.

55-летней женщине сообщили о подозрении в распространении информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК), сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Сейчас фигурантка находится в СИЗО. Если вину докажут, ей грозит до 8 лет тюрьмы.

«Решается вопрос дополнительной квалификации ее преступлений как государственная измена», — добавили правоохранители.