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Фиктивная инвалидность за $8 тысяч: СБУ задержала хирурга в Харькове

Общество 14:30   28.10.2026
Виктория Яковенко
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Фиктивная инвалидность за $8 тысяч: СБУ задержала хирурга в Харькове Фото: Владислав Абдула

Очередную схему уклонения от мобилизации разоблачили правоохранители в Харькове – мужчинам мобилизационного возраста оформляли инвалидность за взятки.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, организатором был 37-летний врач-хирург из городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

«За деньги фигурант организовывал процесс медицинского сопровождения «клиентов» в профильных медицинских учреждениях и диагностических центрах Харькова, а также обещал оформление соответствующей документации специалистами экспертных команд по оценке повседневного функционирования личности (бывшая МСЭК)», — установило следствие.

К схеме мужчина привлекал своих коллег из других медучреждений, добавили в СБУ.

«Клиентами» фигурантами были мужчины мобилизационного возраста, которые пытались избежать военной службы и получить разрешение на выезд за границу. Организатор уверял их, что поможет оформить необходимые медицинские заключения без фактического прохождения обследований и стационарного лечения, добавили правоохранители.

«Для избежание разоблачения врач пытался растянуть процесс оформления фиктивных документов минимум на 6 месяцев, а иногда — на год. В октябре прошлого года правоохранители задокументировали факт вымогательства врачом-хирургом 8 тыс. долларов за «гарантированное» оформление ІІІ группы инвалидности», — рассказали в СБУ.

Задержали фигуранта на завершающем этапе схемы — на рабочем месте после получения последней части оговоренной суммы — 2,5 тыс. долларов, говорят силовики.

Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, сопряженном с требованием неправомерной выгоды. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 14:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередную схему уклонения от мобилизации разоблачили правоохранители в Харькове – мужчинам мобилизационного возраста оформляли инвалидность за взятки.".