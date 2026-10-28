Live
  • Чт 29.10.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 45.59
  • EUR 50.77

Приехал на концерт в Швецию: задержали харьковского экс-нардепа Святаша

Общество 15:24   28.10.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Приехал на концерт в Швецию: задержали харьковского экс-нардепа Святаша Фото: из Facebook Дмитрия Святаша

Бывшего харьковского нардепа Дмитрия Святаша, которого заочно приговорили за оправдание вооруженной агрессии РФ и мошенничество, задержали на въезде в Швецию.

Об этом сообщают «Схемы» со ссылкой на шведское издание Expressen и судебные документы. Отмечается, что 22 октября Святош приехал в Швецию на концерт американского музыканта Стиви Вандера, рассказал его адвокат Марк Сафарян. Но экс-нардепа задержала пограничная полиция.

У бывшего политика гражданство как РФ, так и Украины, но, по данным журналистов, он предъявил именно украинский паспорт на пограничном контроле.

Официальной причиной запрета на въезд, по словам адвоката, стало решение Польши о запрете на повторный въезд в сентябре 2026 года, которое было внесено в общую базу данных стран Шенгенской зоны. Но защитник считает, что «это имеет политический подтекст».

«Этот парень – один из самых разыскиваемых в Украине, и они это знают, потому и делают это», — сказал адвокат.

Сообщается, что сейчас Святаш находится в центре содержания под стражей Миграционного совета Швеции в городе Мерста (пригород Стокгольма). Его адвокат подал апелляцию в суд. Он утверждает, что во время въезда в Швецию экс-нардеп имел необходимые документы, маршрут поездки, цель и предоставил надлежащие объяснения. Сафарян также отметил, что Дмитрий Святаш «не испытывает проблем с возвращением в РФ и готов как можно быстрее организовать поездку частным самолетом».

Читайте также: Призвал получать паспорта рф. СБУ объявила экс-нардепа Святаша в розыск

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Трагедия в Днепре: дрон ударил по электропоезду, десяток погибших
Трагедия в Днепре: дрон ударил по электропоезду, десяток погибших
29.10.2026, 12:25
Новости Харькова — главное 29 октября: оккупанты обстреливали город, фронт
Новости Харькова — главное 29 октября: оккупанты обстреливали город, фронт
29.10.2026, 13:11
Светомаскировка в Украине возвращается? Россия готовит новое вооружение
Светомаскировка в Украине возвращается? Россия готовит новое вооружение
29.10.2026, 09:52
Удары по Харькову и пригороду: из-за «прилета» БпЛА пострадала целая семья
Удары по Харькову и пригороду: из-за «прилета» БпЛА пострадала целая семья
29.10.2026, 10:16
РФ терроризирует Харьков: мэр сообщил о трех «прилетах», есть пострадавший
РФ терроризирует Харьков: мэр сообщил о трех «прилетах», есть пострадавший
29.10.2026, 07:56
Харьковщина приходит в себя после атак: как устраняют последствия (фото)
Харьковщина приходит в себя после атак: как устраняют последствия (фото)
29.10.2026, 13:36

Новости по теме:

16.06.2026
Сегодня 16 июня 2026: какой праздник и день в истории
03.11.2025
«Путин впервые так подставился»: почему пригласить медиа в Купянск – абсурд
05.09.2025
Швеция продолжает поддерживать Харьков
11.07.2025
Сегодня 11 июля: какой праздник и день в истории
15.05.2025
Сортировку мусора как в Швеции введут в громаде на Харьковщине – Зеленский


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Приехал на концерт в Швецию: задержали харьковского экс-нардепа Святаша», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 15:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшего харьковского нардепа Дмитрия Святаша, которого заочно за оправдание вооруженной агрессии РФ и мошенничество, задержали на въезде в Швецию.".