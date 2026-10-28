Приехал на концерт в Швецию: задержали харьковского экс-нардепа Святаша

Бывшего харьковского нардепа Дмитрия Святаша, которого заочно приговорили за оправдание вооруженной агрессии РФ и мошенничество, задержали на въезде в Швецию.

Об этом сообщают «Схемы» со ссылкой на шведское издание Expressen и судебные документы. Отмечается, что 22 октября Святош приехал в Швецию на концерт американского музыканта Стиви Вандера, рассказал его адвокат Марк Сафарян. Но экс-нардепа задержала пограничная полиция.

У бывшего политика гражданство как РФ, так и Украины, но, по данным журналистов, он предъявил именно украинский паспорт на пограничном контроле.

Официальной причиной запрета на въезд, по словам адвоката, стало решение Польши о запрете на повторный въезд в сентябре 2026 года, которое было внесено в общую базу данных стран Шенгенской зоны. Но защитник считает, что «это имеет политический подтекст».

«Этот парень – один из самых разыскиваемых в Украине, и они это знают, потому и делают это», — сказал адвокат.

Сообщается, что сейчас Святаш находится в центре содержания под стражей Миграционного совета Швеции в городе Мерста (пригород Стокгольма). Его адвокат подал апелляцию в суд. Он утверждает, что во время въезда в Швецию экс-нардеп имел необходимые документы, маршрут поездки, цель и предоставил надлежащие объяснения. Сафарян также отметил, что Дмитрий Святаш «не испытывает проблем с возвращением в РФ и готов как можно быстрее организовать поездку частным самолетом».