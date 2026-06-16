Сегодня 16 июня 2026: какой праздник и день в истории

16 июня 1994 года окончательно утвердили решение о строительстве моста и тоннеля через пролив Эресунн между Швецией и Данией. В 1934-м в Харькове начался Первый съезд писателей Украины. В 1919-м Папа Римский признал независимость УНР. В 1894-м собрался конгресс по вопросу возобновления Олимпийских игр. В 1578-м казнили казацкого вожака и молдавского господаря Ивана Пидкову.

Праздники и памятные даты 16 июня

16 июня – Международный день семейных денежных переводов, Международный день домашних работников.

Также сегодня: День свежих овощей, Международный день африканского ребенка, Всемирный день морских черепах, Международный день водопада.

16 июня в истории

16 июня 1578 года казнили казака Ивана Подкову. Подробнее.

16 июня 1894 года в Париже в большом зале Сорбонны открылось заседание конгресса, который собрали для возобновления Олимпийских игр. Подробнее.

16 июня 1919 года Папа Римский Бенедикт XV признал независимость УНР. Письмо об этом главе Директории Симону Петлюре направил государственный секретарь Ватикана Пьетро Гаспарри.

16 июня 1934 года в Харькове начался Первый съезд писателей Украины. Подробнее.

16 июня 1994 года правительство Швеции официально предоставило разрешение на строительство постоянного сообщения через пролив Эресунн (Öresund) между Швецией и Данией. Соединение состоит из моста, искусственного острова и тоннеля.

<br />

Решению предшествовали длительные споры с экологами. Правительство Дании и Швеции договорилось реализовать этот грандиозный проект еще в 1991 году. Его стоимость оценивается в 20 млрд датских крон (около 2,6 млрд евро в ценах того времени). Строительство длилось с 1995 по 1999 год, а движение открыли 1 июля 2000-го.

Требования к конструкции на этапе ее строительства были очень суровыми: мост должен был выдерживать столкновения с кораблями, а также землетрясения; выдерживать движение скоростных поездов, следующих со скоростью 200 км/ч; высокую скорость ветра и т.д. Кроме того, были и экологические требования – в частности, чтобы поток воды остался прежним.

Сам мост имеет протяженность 7,85 км – он доходит до половины расстояния между Швецией и Данией. Длина главного вантового пролета – 490 метров. Это самый длинный в мире вантовый пролет для комбинированного автомобильно-железнодорожного моста. Высота его самого высокого пилона 204 метра. Завершается эта конструкция на искусственно созданном острове Пеберхольм (Перец-остров). Его выстроили из материала, который извлекали, в частности, со дна пролива. ТТХ острова: 4 км в длину, 20 метров в высоту и в среднем 500 м – в ширину. Часть дороги проходит по острову, а дальше погружается в четырехкилометровый тоннель (3,5 км которого проходят под водой). А выходит на поверхность уже в Дании – на острове Амагер.

Церковный праздник

16 июня чтят память святителя Тихона, епископа Амафунтского. Подробнее.

Народные приметы

Дождь или гроза 16 июня означают, что до конца июня часто будет непогода.

Если одуванчики и ромашки закрылись днем — к дождю.

Если собаки и кошки беспокойно ведут себя или отказываются от корма – ждите ухудшения погоды.

Если уже отцвела липа, то в этом году будет ранняя осень.

Что нельзя делать 16 июня

Нельзя скрывать свои проблемы и негативные эмоции.

День не подходит для дорогих покупок.

Нельзя лениться, спать допоздна, откладывать важные дела.

День не подходит для любовных дел: свиданий, признаний, свадьбы.