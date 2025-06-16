Сегодня 16 июня: какой праздник и день в истории

16 июня 1934 года в Харькове начался Первый съезд писателей Украины. В 1919-м Папа Римский признал независимость УНР. В 1894-м собрался конгресс по вопросу возобновления Олимпийских игр. В 1578-м казнили казацкого предводителя и молдавского господаря Ивана Подкову.

Праздники и памятные даты 16 июня

16 июня – Международный день семейных денежных переводов, Международный день домашних работников.

Также сегодня: День свежих овощей, Международный день африканского ребенка, Всемирный день морских черепах, Международный день водопада.

16 июня в истории

16 июня 1578 года казнили казака Ивана Подкову. Подробнее.

16 июня 1894 года в Париже в большом зале Сорбонны открылось заседание конгресса, который собрали для возобновления Олимпийских игр. Подробнее.

16 июня 1919 года Папа Римский Бенедикт XV признал независимость УНР. Письмо об этом главе Директории Симону Петлюре направил государственный секретарь Ватикана Пьетро Гаспарри.

16 июня 1934 года в Харькове начался Первый съезд писателей Украины. Завершался он уже в Киеве, куда вернули столицу Украины. На этом съезде приняли решение учредить в стране Союз писателей. Однако поводов отмечать эту дату как праздничную нет. К этому времени в Украине на полную мощь развернулся террор против писателей, деятелей культуры и интеллигенции. На момент этого съезда уже арестовали Михаила Ялового (22 июня 1933-го, расстреляли 3 ноября 1937-го) и Михаила Драй-Хмару (21 марта 1933-го, умер в тюрьме 19 января 1939-го), расстреляли Олеся Досвитного, уже застрелился в Харькове Николай Хвылевой (13 мая 1933 года), в полной мере развертывалась травля Николая Кулиша (в августе 1934-го на первом всесоюзном съезде советских писателей его объявили буржуазно-националистическим драматургом, а затем арестовали и расстреляли 3 ноября 1937-го).

На самом деле целью создания Союза писателей в советской Украине было не объединение творческих личностей. Ведь они не так давно, в краткий период возрождения 1920-х, безо всяких указаний сверху сами создали объединения: ВАПЛИТЕ (Свободная академия пролетарской литературы), «Гарт», те же ВУСПП (Всеукраинский союз пролетарских писателей) и «Плуг» (союз крестьянских писателей). Часть из них исчезли или трансформировались сами. А ВУСПП и «Плуг» с рядом менее многочисленных объединений ликвидировали постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» в 1932-м. Деятельность писателей решили централизовать, подчинив «национальные ячейки» Всесоюзному союзу писателей. Целью, конечно, было жестко контролировать каждое написанное слово, загнать всех в определенные советской властью рамки «социалистического реализма» и методично травить тех, чье творчество не устраивало руководство.

«От организации требовали соблюдения четкой идеологической линии, продиктованной компартийной системой. Союз был составной частью этой системы, а его члены — винтиками в тоталитарной машине. Любые отклонения от регламентированного мышления расценивались как измена, а инакомыслящих клеймили «врагами народа» и уничтожали морально, а часто и физически», — пишет начальник отдела использования информации документов Центрального государственного архива общественных объединений Украины, кандидат исторических наук Светлана Власенко в издании «Голос Украины».

В этот союз «крепостных писателей» с самого начала вступили более 200 человек. Председателем избрали Ивана Кулика – преданного большевика, который был членом РСДРП(б) еще с 1914 года, печатался на русском языке, работал с 1917-го в так называемом «правительстве» Советской Украины и был одним из руководителей ВУСПП.

Он жил в доме «Слово» в Харькове, а после переезда в Киев – в аналогичном здании «Ролит». Такая идеальная биография преданного коммуниста не особенно помогла Кулику. В 1937-м его арестовали, заставили подписать абсолютно бредовое признание, что он якобы «сросся с украинскими националистами» и «вступил в украинскую националистическую контрреволюционную организацию». Его расстреляли 10 октября 1937-го, а через две недели перед ним – его жену Люциану Пионтек. Кулика реабилитировали посмертно – в конце 1950-х.

«Хрущевская десталинизация сказалась и на деятельности Союза писателей Украины, возглавляемого тогда Николаем Бажаном (1953—1959). Начали появляться новые имена и произведения. В дальнейшем союз, возглавляемый Олесем Гончаром (1959—1971), вел активную работу по реабилитации репрессированных писателей, восстановлению их в правах, изданию их произведений и т.д. Особой вехой в истории организации можно считать период конца 1980-х – начала 1990-х годов. В то время союз, возглавляемый Юрием Мушкетиком, стал одним из центров национально-освободительного движения», — описывает эволюцию организации Светлана Власенко.

Церковный праздник

16 июня чтят память святителя Тихона, епископа Амафунтского. Подробнее.

Народные приметы

Дождь или гроза 16 июня означают, что до конца июня часто будет непогода.

Если одуванчики и ромашки закрылись днем — к дождю.

Если собаки и кошки беспокойно ведут себя или отказываются от корма – ждите ухудшения погоды.

Если уже отцвела липа, то в этом году будет ранняя осень.

Что нельзя делать 16 июня

Нельзя скрывать свои проблемы и негативные эмоции.

День не подходит для дорогих покупок.

Нельзя лениться, спать допоздна, откладывать важные дела.

День не подходит для любовных дел: свиданий, признаний, свадьбы.