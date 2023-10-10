Сегодня 10 октября: какой праздник и день в истории

10 октября год назад армия РФ нанесла первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, а Харьков почти на день остался без света. В 1889 году родился поэт украинского Расстрелянного возрождения Михаил Драй-Хмара. В 1911-м началась Синьхайская революция в Китае. А в 1932-м в Харькове впервые расщепили атомное ядро лития.

Праздники и памятные даты 10 октября

10 октября в Украине – День работников стандартизации и метрологии.

В мире: Всемирный день бездомных, Всемирный день каши, Всемирный день осведомленности о ДТП с участием животных, Всемирный день психического здоровья, а также Европейский и Всемирный день борьбы против смертной казни.

10 октября в истории

10 октября 1889 года родился украинский поэт Расстрелянного возрождения Михаил Драй-Хмара.

Он вырос в Черкасской области, происходил из казацкой семьи. Окончил историко-филологический факультет Киевского университета. Изучал славянские языки, посетив фонды ведущих библиотек и архивов в странах Восточной Европы. Знал 19 языков. Изучал славистику в Петербургском университете. Там он и добавил к своей реальной фамилии Драй часть «-Хмара», чтобы избежать параллелей с немецким словом «drei» (три). В Украину вернулся в 1917 году. Был профессором, преподавал в ряде вузов. В 1930–1933 годах работал в Научно-исследовательском институте языкознания при ВУАН. Именно в этот революционный и постреволюционный период начал писать стихи. Являлся участником литературной группировки неоклассиков. Его творческое наследие не такое и большое – при жизни вышел единственный сборник «Проростень». Он также издал монографию «Леся Украинка. Жизнь и творчество» и осуществил ряд переводов на украинский иностранных поэтов – от Пушкина до Бодлера и Верлена.

Впервые Драй-Хмару арестовали в марте 1933-го, обвинив в принадлежности к контрреволюционной организации. Однако через два месяца отпустили за неимением доказательств. Но и этого оказалось достаточно, чтобы разрушить жизнь ученого и поэта. Профессора не брали на работу ни в один вуз, а его стихи не печатали. Промучив его так больше двух лет, Драй-Хмару снова арестовали 6 сентября 1935-го. Он не сломался на допросах и никого не оговорил. Его приговорили к пяти годам исправительных лагерей, а затем добавили к ним еще 10. Однако и эти 10 он не прожил — умер 19 января 1939-го в концлагере ГУЛАГа на Колыме. Официальная версия причин смерти, которую поддерживала советская власть, – «ослабление сердечной деятельности». Но впоследствии из воспоминаний Михаила Добровольского, отбывавшего наказание вместе с поэтом, стало известно, что Драй-Хмару расстреляли пьяные управленцы на Колыме. При этом поэт сам подставился под их стволы, защищая знакомого студента.

10 октября 1911 года в Китае началась Синьхайская революция.

Ее следствием стало свержение монархии и провозглашение Китая республикой. К этим событиям привел кризис императорского правления. В 1908 году умерла императрица Цыси, а правителем провозгласили двухлетнего мальчика – ее внука. Конечно, в таких условиях развернулась борьба за власть среди знати. Параллельно «дорывавшиеся» до власти начинали лоббировать интересы своих «партнеров». «Спусковым механизмом» для переросшего в революцию протеста стала передача прав на строительство железных дорог — вместо китайской компании — британо-франко-немецко-американскому консорциуму. Начались народные выступления в Сычуане. Днем начала революции считают 10 октября, когда на сторону народа перешли солдаты гарнизона в Учане.

Восстание быстро поддержал Китайский революционный объединенный союз «Тунмэнхой», который с 1905 года, находясь за границей, возглавлял Сунь Ятсен. Сам Сунь Ятсен вернулся в Китай уже после этих событий.

29 декабря 1911-го представители 17-ти восставших провинций в Нанкине провозгласили Китай республикой и избрали Сунь Ятсена ее временным президентом. Однако уже в 1912 году Ятсен вынужден был передать власть командующему императорскими войсками генералу Юань Шикаю. В ответ на это маньчжурская династия уже официально отреклась от престола. Однако Шикай быстро вместо республики установил личную диктатуру. В ответ Сунь Ятсен уже в августе 1912-го создал партию «Гоминьдан» («Национальная партия»), а в 1913-м призвал народ ко «второй революции». Она привела к власти «Гоминьдан», но при поддержке китайских коммунистов, что в дальнейшем привело к расколу в республике и гражданской войне.

10 октября 1932 года в Харьковском физико-техническом институте (тогда он назывался УФТИ) впервые провели ядерную реакцию по расщеплению атомного ядра лития. В то время в Харькове работала очень «продвинутая» команда физиков. Это была молодежь — самому старшему из них, Ивану Обреимову, на старте совместной деятельности было 35 лет, а большинству — от 24 до 26. Обреимова и назначили директором УФТИ. Кроме «местных» физиков со всего СССР, сюда приезжали работать австрийцы, немцы, американцы, британцы и французы. В УФТИ работал будущий нобелевский лауреат Лев Ландау, а также бывали Нильс Бор и Поль Дирак. В начале 1930-х годов за УФТИ закрепилась репутация одного из передовых научных центров мира. В 1932-м именно здесь впервые в СССР расщепили ядро атома. В мире атом впервые расщепили раньше всего на несколько месяцев – в английской лаборатории. Тогда ученые УФТИ не акцентировали внимание на своем успехе, но местные управленцы, как сказали бы сейчас, «попиарились» на этом достижении. В результате расщепленный атом даже стал частью советского герба Харькова.

10 октября 2022 года российские войска нанесли первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

В тот день, по информации Президента Украины Владимира Зеленского, россияне запустили по Украине 84 крылатых ракеты (43 из них сбили) и 24 «шахеда» (сбито 13). Атаку проводили с воздуха, моря и земли, используя разные виды ракет. От обстрелов погибли 23 человека, 105 получили ранения. В целом в стране повредили 28 объектов энергетической инфраструктуры.

В Харькове серия взрывов прозвучала около 9:52 10 октября. Мэр Игорь Терехов подтвердил удар по объекту энергетики.

В нескольких районах города пропали свет и вода, остановился метрополитен и электротранспорт. Свет исчез и в громадах области. Начались перебои с мобильным интернетом и связью. Позже в ХОВА сообщили, что армия РФ ударила по региону девятью ракетами С-300. К вечеру энергообеспечение в большинстве районов города и области возобновили. Также сообщили, что уже 11 октября метро и электротранспорт будут работать по расписанию.

Церковный праздник

10 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память мучеников Евлампия и Евлампии. Они жили в IV веке в Никомедии. Евлампий выступил против царя во время гонений на христиан. Его судили и пытались убедить отречься от Христа. Однако Евлампий этого не сделал. Его мучили, но Бог сохранил его тело здоровым. Евлампия узнала о страданиях брата и пришла к нему на суд. Она заявила, что тоже христианка. Ее тоже мучили, но безуспешно. Тогда брата с сестрой попытались сварить в котле и сжечь в печи. Однако это не причинило им вреда. Тогда Евлампию отрубили голову, а его сестра умерла от горя.

Народные приметы

Если нет дождя, зима будет поздняя.

Гроза предвещает теплую, короткую и бесснежную зиму.

Если на улице мокро, то снега не будет как минимум до 4 ноября.

Ударил мороз – такая погода будет следующие четыре недели.

Что нельзя делать 10 октября

Нельзя ходить в лес, потому что можно заблудиться.

Нельзя тушить костер.

Желательно не носить в этот день украшения, особенно – драгоценные.