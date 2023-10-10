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Сегодня 10 октября: какой праздник и день в истории

Культура 06:00   10.10.2023
Оксана Горун
Сегодня 10 октября: какой праздник и день в истории

10 октября год назад армия РФ нанесла первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, а Харьков почти на день остался без света. В 1889 году родился поэт украинского Расстрелянного возрождения Михаил Драй-Хмара. В 1911-м началась Синьхайская революция в Китае. А в 1932-м в Харькове впервые расщепили атомное ядро лития.

Праздники и памятные даты 10 октября

10 октября в Украине – День работников стандартизации и метрологии.

В мире: Всемирный день бездомных, Всемирный день каши, Всемирный день осведомленности о ДТП с участием животных, Всемирный день психического здоровья, а также Европейский и Всемирный день борьбы против смертной казни.

10 октября в истории

10 октября 1889 года родился украинский поэт Расстрелянного возрождения Михаил Драй-Хмара.

Михаил Драй-Хмара - поэт
Фото: УИНП

Он вырос в Черкасской области, происходил из казацкой семьи. Окончил историко-филологический факультет Киевского университета. Изучал славянские языки, посетив фонды ведущих библиотек и архивов в странах Восточной Европы. Знал 19 языков. Изучал славистику в Петербургском университете. Там он и добавил к своей реальной фамилии Драй часть «-Хмара», чтобы избежать параллелей с немецким словом «drei» (три). В Украину вернулся в 1917 году. Был профессором, преподавал в ряде вузов. В 1930–1933 годах работал в Научно-исследовательском институте языкознания при ВУАН. Именно в этот революционный и постреволюционный период начал писать стихи. Являлся участником литературной группировки неоклассиков. Его творческое наследие не такое и большое – при жизни вышел единственный сборник «Проростень». Он также издал монографию «Леся Украинка. Жизнь и творчество» и осуществил ряд переводов на украинский иностранных поэтов – от Пушкина до Бодлера и Верлена.

Впервые Драй-Хмару арестовали в марте 1933-го, обвинив в принадлежности к контрреволюционной организации. Однако через два месяца отпустили за неимением доказательств. Но и этого оказалось достаточно, чтобы разрушить жизнь ученого и поэта. Профессора не брали на работу ни в один вуз, а его стихи не печатали. Промучив его так больше двух лет, Драй-Хмару снова арестовали 6 сентября 1935-го. Он не сломался на допросах и никого не оговорил. Его приговорили к пяти годам исправительных лагерей, а затем добавили к ним еще 10. Однако и эти 10 он не прожил — умер 19 января 1939-го в концлагере ГУЛАГа на Колыме. Официальная версия причин смерти, которую поддерживала советская власть, – «ослабление сердечной деятельности». Но впоследствии из воспоминаний Михаила Добровольского, отбывавшего наказание вместе с поэтом, стало известно, что Драй-Хмару расстреляли пьяные управленцы на Колыме. При этом поэт сам подставился под их стволы, защищая знакомого студента.

10 октября 1911 года в Китае началась Синьхайская революция.

Революция в Китае 1911 года
Повстанцы в Учане. Фото: wikipedia.org

Ее следствием стало свержение монархии и провозглашение Китая республикой. К этим событиям привел кризис императорского правления. В 1908 году умерла императрица Цыси, а правителем провозгласили двухлетнего мальчика – ее внука. Конечно, в таких условиях развернулась борьба за власть среди знати. Параллельно «дорывавшиеся» до власти начинали лоббировать интересы своих «партнеров». «Спусковым механизмом» для переросшего в революцию протеста стала передача прав на строительство железных дорог — вместо китайской компании — британо-франко-немецко-американскому консорциуму. Начались народные выступления в Сычуане. Днем начала революции считают 10 октября, когда на сторону народа перешли солдаты гарнизона в Учане.

Восстание быстро поддержал Китайский революционный объединенный союз «Тунмэнхой», который с 1905 года, находясь за границей, возглавлял Сунь Ятсен. Сам Сунь Ятсен вернулся в Китай уже после этих событий.

Сунь Ятсен - лидер Гоминьдана
Сунь Ятсен. Фото: cyc7.cycnet.com

29 декабря 1911-го представители 17-ти восставших провинций в Нанкине провозгласили Китай республикой и избрали Сунь Ятсена ее временным президентом. Однако уже в 1912 году Ятсен вынужден был передать власть командующему императорскими войсками генералу Юань Шикаю. В ответ на это маньчжурская династия уже официально отреклась от престола. Однако Шикай быстро вместо республики установил личную диктатуру. В ответ Сунь Ятсен уже в августе 1912-го создал партию «Гоминьдан» («Национальная партия»), а в 1913-м призвал народ ко «второй революции». Она привела к власти «Гоминьдан», но при поддержке китайских коммунистов, что в дальнейшем привело к расколу в республике и гражданской войне.

10 октября 1932 года в Харьковском физико-техническом институте (тогда он назывался УФТИ) впервые провели ядерную реакцию по расщеплению атомного ядра лития. В то время в Харькове работала очень «продвинутая» команда физиков. Это была молодежь — самому старшему из них, Ивану Обреимову, на старте совместной деятельности было 35 лет, а большинству — от 24 до 26. Обреимова и назначили директором УФТИ. Кроме «местных» физиков со всего СССР, сюда приезжали работать австрийцы, немцы, американцы, британцы и французы. В УФТИ работал будущий нобелевский лауреат Лев Ландау, а также бывали Нильс Бор и Поль Дирак. В начале 1930-х годов за УФТИ закрепилась репутация одного из передовых научных центров мира. В 1932-м именно здесь впервые в СССР расщепили ядро атома. В мире атом впервые расщепили раньше всего на несколько месяцев – в английской лаборатории. Тогда ученые УФТИ не акцентировали внимание на своем успехе, но местные управленцы, как сказали бы сейчас, «попиарились» на этом достижении. В результате расщепленный атом даже стал частью советского герба Харькова.

10 октября 2022 года российские войска нанесли первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Первый массированный ракетный удар по энергетике Украины
Иллюстрация: telegram Валерия Залужного

В тот день, по информации Президента Украины Владимира Зеленского, россияне запустили по Украине 84 крылатых ракеты (43 из них сбили) и 24 «шахеда» (сбито 13). Атаку проводили с воздуха, моря и земли, используя разные виды ракет. От обстрелов погибли 23 человека, 105 получили ранения. В целом в стране повредили 28 объектов энергетической инфраструктуры.

В Харькове серия взрывов прозвучала около 9:52 10 октября. Мэр Игорь Терехов подтвердил удар по объекту энергетики.

"Прилет" в Харькове 10 октября 2022 у объекта энергетики
Фото: ГУНП в Харьковской области

В нескольких районах города пропали свет и вода, остановился метрополитен и электротранспорт. Свет исчез и в громадах области. Начались перебои с мобильным интернетом и связью. Позже в ХОВА сообщили, что армия РФ ударила по региону девятью ракетами С-300.  К вечеру энергообеспечение в большинстве районов города и области возобновили. Также сообщили, что уже 11 октября метро и электротранспорт будут работать по расписанию.

Церковный праздник

10 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память мучеников Евлампия и Евлампии. Они жили в IV веке в Никомедии. Евлампий выступил против царя во время гонений на христиан. Его судили и пытались убедить отречься от Христа. Однако Евлампий этого не сделал. Его мучили, но Бог сохранил его тело здоровым. Евлампия узнала о страданиях брата и пришла к нему на суд. Она заявила, что тоже христианка. Ее тоже мучили, но безуспешно. Тогда брата с сестрой попытались сварить в котле и сжечь в печи. Однако это не причинило им вреда. Тогда Евлампию отрубили голову, а его сестра умерла от горя.

Народные приметы

Если нет дождя, зима будет поздняя.

Гроза предвещает теплую, короткую и бесснежную зиму.

Если на улице мокро, то снега не будет как минимум до 4 ноября.

Ударил мороз – такая погода будет следующие четыре недели.

Что нельзя делать 10 октября

Нельзя ходить в лес, потому что можно заблудиться.

Нельзя тушить костер.

Желательно не носить в этот день украшения, особенно – драгоценные.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Культура, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 06:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 октября год назад армия РФ нанесла первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, а Харьков почти на день остался без света. В 1889 году родился поэт украинского Расстрелянного возрождения Михаил Драй-Хмара. В 1911-м началась Синьхайская революция в Китае. А в 1932-м в Харькове впервые расщепили атомное ядро лития".