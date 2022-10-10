Со светом уже — пол Харьковщины, РФ запустила по региону 9 ракет — Синегубов
Электроснабжение Харькова и области восстановлено на 40-50%. Ориентировочно, полностью эти работы завершат до конца суток, и люди будут со светом.
Об этом сообщил в эфире национального марафона глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, сегодня враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО.
«Это критическая инфраструктура, энергоснабжение. Она получила значительные повреждения», — рассказал Синегубов.
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По его словам, в области продолжается разминирование и восстановление критической инфраструктуры на деоккупированных территориях Купянского, Изюмского и Чугуевского районов.
«Делается все возможное, чтобы и на этих территориях как можно быстрее возобновилось электропитание и водоснабжение», — добавил глава ОВА.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: свет, синегубов, Харьков, электроэнергия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 18:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со светом уже — пол Харьковщины, РФ запустила по региону 9 ракет — Синегубов".