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Со светом уже — пол Харьковщины, РФ запустила по региону 9 ракет — Синегубов

Происшествия 18:48   10.10.2022
Елена Нагорная
Со светом уже — пол Харьковщины, РФ запустила по региону 9 ракет — Синегубов

Электроснабжение Харькова и области восстановлено на 40-50%. Ориентировочно, полностью эти работы завершат до конца суток, и люди будут со светом.

Об этом сообщил в эфире национального марафона глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, сегодня враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО.

«Это критическая инфраструктура, энергоснабжение. Она получила значительные повреждения», — рассказал Синегубов.

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По его словам, в области продолжается разминирование и восстановление критической инфраструктуры на деоккупированных территориях Купянского, Изюмского и Чугуевского районов.

«Делается все возможное, чтобы и на этих территориях как можно быстрее возобновилось электропитание и водоснабжение», — добавил глава ОВА.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 18:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со светом уже — пол Харьковщины, РФ запустила по региону 9 ракет — Синегубов".