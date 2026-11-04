Пытался обмануть копов и вручил им поддельные права: что грозит мужчине

Инцидент произошел 10 августа в Основянском районе Харькова. Тогда копы остановили авто для проверки. Однако вскоре оказалось: водитель пытается обмануть полицейских.

Все из-за того, что когда дело дошло до ознакомления с водительскими правами – копы заподозрили обман. Документы были напечатаны на бланке, который не соответствует официально установленным в Украине образцам.

Вскоре оказалось, что водитель знал о подделке, но все равно попытался обмануть правоохранителей.

«По данному факту дознаватели ОП №1 Харьковского РУП №1 сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины», – уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Теперь мужчине грозит до двух лет ограничения свободы.

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