Новости Харькова – главное 4 ноября: как прошла ночь

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07:19

Ночью Харьковщину атаковали российские БпЛА

Ночью российские беспилотники атаковали преимущественно центральные регионы Украины. Также Воздушные силы ВСУ информировали об угрозах для Киева.

А первую группу ударных БпЛА на Харьковщине зафиксировали в 03:38.

Новые беспилотники появились над регионом в 03:48. Угроза возникла для южной и восточной части Харьковской области.

Еще одна группа БпЛА была зафиксирована на востоке Харьковщины. Дроны летели курсом на запад. Информации о «прилетах» в Харькове не было.