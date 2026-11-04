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Новости Харькова – главное 4 ноября: как прошла ночь

Общество 07:19   04.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Новости Харькова – главное 4 ноября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:19

Ночью Харьковщину атаковали российские БпЛА

Ночью российские беспилотники атаковали преимущественно центральные регионы Украины. Также Воздушные силы ВСУ информировали об угрозах для Киева.

А первую группу ударных БпЛА на Харьковщине зафиксировали в 03:38.

Новые беспилотники появились над регионом в 03:48. Угроза возникла для южной и восточной части Харьковской области.

Еще одна группа БпЛА была зафиксирована на востоке Харьковщины. Дроны летели курсом на запад. Информации о «прилетах» в Харькове не было.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 07:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".