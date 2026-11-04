Новости Харькова – главное 4 ноября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:19
Ночью Харьковщину атаковали российские БпЛА
Ночью российские беспилотники атаковали преимущественно центральные регионы Украины. Также Воздушные силы ВСУ информировали об угрозах для Киева.
А первую группу ударных БпЛА на Харьковщине зафиксировали в 03:38.
Новые беспилотники появились над регионом в 03:48. Угроза возникла для южной и восточной части Харьковской области.
Еще одна группа БпЛА была зафиксирована на востоке Харьковщины. Дроны летели курсом на запад. Информации о «прилетах» в Харькове не было.