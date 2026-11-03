Темное начало отопительного сезона в Харькове – итоги 3 ноября

«Искандерами» и ракетой «бандероль» российская армия ударила по объектам теплоэнергетики в Харькове. За больницей в Немышлянском районе прилетел КАБ. «Объектив» напоминает главные новости 3 ноября.

Первые масштабные отключения в Харькове в новом отопительном сезоне произошли 3 ноября. Ночью и утром российская армия совершила массированную атаку на украинскую энергосистему. Замминистра энергетики Артем Некрасов сообщил: под ударами находились объекты в 10 регионах. Самая сложная ситуация с электроснабжением – в трех областях: Харьковской, Винницкой и Житомирской. Здесь энергетическая инфраструктура получила наибольшие повреждения. По объекту теплообеспечения и энергетики Харькова ночью попали две ракеты «Искандер-М», заявил в эфире нацмарафона директор департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Богдан Гладких. Утром произошел еще один «прилет» по энергетическому объекту – на этот раз «бандероли». В отдельных районах Харькова приостановили подачу тепла и горячей воды. Также произошли длительные аварийные отключения электричества местами по 8 часов подряд. Сбоила работа метро и наземного электротранспорта.

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Пострадали 73 человека: пациенты, медики и обитатели домов вокруг. У большинства острая реакция на стресс, однако есть также контузии и осколочные ранения, отметил Гладких. По его данным, эвакуацию пациентов производили под угрозой повторного удара, ведь в воздухе были ракеты.

Пожар в многоэтажке тушили в Основянском районе Харькова. «Прилета» не было. Почему загорелась квартира на седьмом этаже, выясняют. На месте обнаружили тело погибшего – пожилого мужчины. Шестерых людей из соседних домов вовремя спасли, информирует ГСЧС.

Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула заявил: женщину завербовали российские спецслужбы. Она обходила город, разыскивая возможные места дислокации украинских защитников, а также парковку автомобилей ВСУ. Ее контакты с россиянами заранее обнаружили киберспециалисты СБУ. Женщину задержали.

О новации от Укрзалізниці сообщил Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник. Вагоны оснащены мощными аккумуляторами, что позволит при отсутствии электричества длительно поддерживать в поезде работу освещения, туалетов, кондиционирования и других систем.

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