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Темное начало отопительного сезона в Харькове – итоги 3 ноября

Оригинально 23:18   03.11.2026
Оксана Якушко
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Темное начало отопительного сезона в Харькове – итоги 3 ноября

«Искандерами» и ракетой «бандероль» российская армия ударила по объектам теплоэнергетики в Харькове. За больницей в Немышлянском районе прилетел КАБ. «Объектив» напоминает главные новости 3 ноября.

Отключение света и отопление произошло в Харькове

Первые масштабные отключения в Харькове в новом отопительном сезоне произошли 3 ноября. Ночью и утром российская армия совершила массированную атаку на украинскую энергосистему. Замминистра энергетики Артем Некрасов сообщил: под ударами находились объекты в 10 регионах. Самая сложная ситуация с электроснабжением – в трех областях: Харьковской, Винницкой и Житомирской. Здесь энергетическая инфраструктура получила наибольшие повреждения. По объекту теплообеспечения и энергетики Харькова ночью попали две ракеты «Искандер-М», заявил в эфире нацмарафона директор департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Богдан Гладких. Утром произошел еще один «прилет» по энергетическому объекту – на этот раз «бандероли». В отдельных районах Харькова приостановили подачу тепла и горячей воды. Также произошли длительные аварийные отключения электричества местами по 8 часов подряд. Сбоила работа метро и наземного электротранспорта.

КАБом ударили россияне по больнице в Немышлянском районе

Пострадали 73 человека: пациенты, медики и обитатели домов вокруг. У большинства острая реакция на стресс, однако есть также контузии и осколочные ранения, отметил Гладких. По его данным, эвакуацию пациентов производили под угрозой повторного удара, ведь в воздухе были ракеты.

Мужчина погиб, шестерых спасли – пожар в Харькове

Пожар в многоэтажке тушили в Основянском районе Харькова. «Прилета» не было. Почему загорелась квартира на седьмом этаже, выясняют. На месте обнаружили тело погибшего – пожилого мужчины. Шестерых людей из соседних домов вовремя спасли, информирует ГСЧС.

Продавщицу подозревают в корректировке обстрелов Харькова

Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула заявил: женщину завербовали российские спецслужбы. Она обходила город, разыскивая возможные места дислокации украинских защитников, а также парковку автомобилей ВСУ. Ее контакты с россиянами заранее обнаружили киберспециалисты СБУ. Женщину задержали.

Автономные вагоны вскоре отправятся из Харькова в Перемышль

О новации от Укрзалізниці сообщил Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник. Вагоны оснащены мощными аккумуляторами, что позволит при отсутствии электричества длительно поддерживать в поезде работу освещения, туалетов, кондиционирования и других систем.

МГ «Объектив» также сообщала 3 ноября:

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  2. Студентка подожгла в Харькове несколько автомобилей, ее будут судить
  3. «Это были специальные «искандеры»: Терехов об ударе по инфраструктуре Харькова
Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 23:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Искандерами и ракетой бандероль РФ ударила по объектам теплоэнергетики в Харькове. За больницей в Немышлянском районе прилетел КАБ. «Объектив» напоминает главные новости 3 ноября.".