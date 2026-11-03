Студентка подожгла в Харькове несколько автомобилей, ее будут судить

17-летняя студентка харьковского колледжа летом 2026 года сожгла до отказа несколько автомобилей в городе, сообщает областная прокуратура.

Для поджога она покупала заранее легковоспламеняющиеся смеси.

В начале июля девушка сожгла внедорожник Mitsubishi Outlander, с которого пламя распространилось на два припаркованных рядом автомобиля: Chevrolet Nubira и Volkswagen Passat. Владельцам нанесла ущерб на сумму более 670 тыс. гривен.

Через две недели студентка сожгла дотла еще и MINI Cooper S. Его рыночная стоимость составляет почти 840 тыс. гривен.

Общая сумма ущерба владельцам превысила 1,5 млн гривен.

В августе правоохранители поймали девушку и сообщили ей о подозрении.

Прокурор Немышлянской окружной прокуратуры Харькова передал в суд обвинительный акт по ней по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога.

Дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Харькова.

Брат девушки также поджигал авто летом 2026 года и тоже получил подозрение за совершение аналогичных поджогов. Но по нему следствие еще идет.