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Студентка подожгла в Харькове несколько автомобилей, ее будут судить

Происшествия 17:30   03.11.2026
Оксана Якушко
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Студентка подожгла в Харькове несколько автомобилей, ее будут судить

17-летняя студентка харьковского колледжа летом 2026 года сожгла до отказа несколько автомобилей в городе, сообщает областная прокуратура.

Для поджога она покупала заранее легковоспламеняющиеся смеси.

В начале июля девушка сожгла внедорожник Mitsubishi Outlander, с которого пламя распространилось на два припаркованных рядом автомобиля: Chevrolet Nubira и Volkswagen Passat. Владельцам нанесла ущерб на сумму более 670 тыс. гривен.

Через две недели студентка сожгла дотла еще и MINI Cooper S. Его рыночная стоимость составляет почти 840 тыс. гривен.
Общая сумма ущерба владельцам превысила 1,5 млн гривен.
В августе правоохранители поймали девушку и сообщили ей о подозрении.
Прокурор Немышлянской окружной прокуратуры Харькова передал в суд обвинительный акт по ней по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога.

Дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Харькова.
Брат девушки также поджигал авто летом 2026 года и тоже получил подозрение за совершение аналогичных поджогов. Но по нему следствие еще идет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 17:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17-летняя студентка харьковского колледжа летом 2026 года сожгла до отказа несколько автомобилей в городе, сообщает областная прокуратура.".