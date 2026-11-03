Студентка підпалила у Харкові декілька автівок, її судитимуть

17-річна студентка харківського коледжу влітку 2026 року спалила вщент декілька автомобілів у місті, повідомляє обласна прокуратура.

Для підпалу вона заздалегідь купувала легкозаймисті суміші.

На початку липня дівчина спалила позашляховик Mitsubishi Outlander, з якого полум’я поширилося на дві припарковані поруч автівки: Chevrolet Nubira та Volkswagen Passat. Власникам завдали збитків на суму понад 670 тис. гривень.

За два тижні студентка спалила вщент ще й MINI Cooper S. Його ринкова вартість становить майже 840 тис. гривень.

Загальна сума збитків власникам перевищила 1,5 млн гривень.

У серпні правоохоронці викрили дівчину та повідомили їй про підозру.

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури Харкова передав до суду обвинувальний акт стосовно неї за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу.

Справу розглядатиме Індустріальний районний суд Харкова.

Брат дівчини також підпалював автівки влітку 2026 року, теж отримав підозру за вчинення аналогічних підпалів. Але щодо нього слідство ще триває.