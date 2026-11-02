На Харківщині гноєм забруднили майже 5,5 га землі: справу передали до суду

Посадовця агропідприємства судитимуть на Харківщині. Слідство вважає, що у Богодухівському районі недбале поводження з тваринними відходами призвело до суттєвого забруднення землі і завдало збитків екології.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, фігурант – заступник директора приватного сільськогосподарського підприємства, відповідальний за дотримання природоохоронних норм у сфері тваринництва.

“Чоловік допустив систематичне вивезення гною великої рогатої худоби безпосередньо на відкритий ґрунт. Для цього використовувалася сільськогосподарська техніка підприємства. При цьому спеціально призначений майданчик із належною гідроізоляцією облаштований не був, а заходи щодо своєчасного вивезення та утилізації відходів не вживалися”, – розповіли правоохоронці.

Експертизи підтвердили, що тривале скидання гною призвело до накопичення у ґрунті небезпечних речовин і створило реальну загрозу для довкілля.

“Унаслідок цього було забруднено ділянку площею майже 5,5 га. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої навколишньому середовищу, складає понад 700 тис. гривень”, – підрахували в прокуратурі.

Посадовцю інкримінують службову недбалість та забруднення земель речовинами та відходами, шкідливими для довкілля.