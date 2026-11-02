Кібервідповідь за “Повітряну тривогу” та “прильоти” у РФ: що атакували ЗСУ

Найбільший нафтотранспортний вузол Європи атакували ЗСУ вночі 2 листопада. Він розташований у Самарській області та переживає вже п’ятий обстріл. Крім того, повідомляють про злам офіційного додатка РСЧС.

Волонтер і колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко підтвердив, що вже вп’яте ЗСУ атакували ЛВДС “Самара”. Нафтотранспортний вузол розташований у Самарській області.

“Це найбільший нафтотранспортний вузол Європи, який налічує 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 мільйона м³”, – зазначив Стерненко.

Також, за його даними, неспокійно було в окупованих Донецьку, Луганську та біля Мелітополя. Крім цього, росіяни отримали відповідь за злам програми “Повітряна тривога”, акцентував Стерненко.

«Українські хакери зламали офіційний застосунок РСЧС. Кацапи отримали сповіщення про загрозу двіжухи та «запуск ядерних боєголовок на носіях P1-SUN», – додав Стерненко.

Нагадаємо, увечері 1 листопада додаток «Повітряна тривога» розсилав лячні оповіщення. Писали про нібито радіаційну та хімічну небезпеки. Також були попередження про вуличні бої у столиці. За попередньою версією, програму зламали росіяни.