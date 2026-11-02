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Кібервідповідь за “Повітряну тривогу” та “прильоти” у РФ: що атакували ЗСУ

Події 09:19   02.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Кібервідповідь за “Повітряну тривогу” та “прильоти” у РФ: що атакували ЗСУ

Найбільший нафтотранспортний вузол Європи атакували ЗСУ вночі 2 листопада. Він розташований у Самарській області та переживає вже п’ятий обстріл. Крім того, повідомляють про злам офіційного додатка РСЧС.

Волонтер і колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко підтвердив, що вже вп’яте ЗСУ атакували ЛВДС “Самара”. Нафтотранспортний вузол розташований у Самарській області.

Обстріл РФ 2 листопада
Фото: Exilenova+

“Це найбільший нафтотранспортний вузол Європи, який налічує 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 мільйона м³”, – зазначив Стерненко.

Обстріл РФ 2 листопада
Фото: Exilenova+

Також, за його даними, неспокійно було в окупованих Донецьку, Луганську та біля Мелітополя. Крім цього, росіяни отримали відповідь за злам програми “Повітряна тривога”, акцентував Стерненко.

Кабератака на додаток РКНС
Фото: Сергій Стерненко/телеграм

«Українські хакери зламали офіційний застосунок РСЧС. Кацапи отримали сповіщення про загрозу двіжухи та «запуск ядерних боєголовок на носіях P1-SUN», – додав Стерненко.

Нагадаємо, увечері 1 листопада додаток «Повітряна тривога» розсилав лячні оповіщення. Писали про нібито радіаційну та хімічну небезпеки. Також були попередження про вуличні бої у столиці. За попередньою версією, програму зламали росіяни.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 09:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільший нафтотранспортний вузол Європи атакували ЗСУ вночі 2 листопада.".