Киберответ за «Воздушную тревогу» и «прилеты» в РФ: что атаковали ВСУ

Самый большой нефтетранспортный узел Европы атаковали ВСУ ночью 2 ноября. Он расположен в Самарской области и переживает уже пятый обстрел. Кроме того, сообщают о взломе официального приложения РСЧС.

Волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил, что уже пятый раз ВСУ атаковали ЛПДС «Самара». Нефтетранспортный узел расположен в Самарской области.

«Это крупнейший нефтетранспортный узел Европы, насчитывающий 71 резервуар общей емкостью более 1,6 млн м³», – отметил Стерненко.

Также, по его данным, неспокойно было в оккупированных Донецке, Луганске и около Мелитополя. Помимо этого, россияне получили ответ за взлом приложения «Воздушная тревога», акцентировал Стерненко.

«Украинские хакеры сломали официальное приложение РСЧС. К*ц*пы получили уведомление об угрозе движухи и «запуске ядерных боеголовок на носителях P1-SUN», – добавил Стерненко.

Напомним, вечером 1 ноября приложение «Воздушная тревога» рассылало пугающие оповещения. Писали о якобы радиационной и химической опасностях. Также были предупреждения об уличных боях в столице. По предварительное версии, приложение взломали россияне.