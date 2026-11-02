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Киберответ за «Воздушную тревогу» и «прилеты» в РФ: что атаковали ВСУ

Мир 09:19   02.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Киберответ за «Воздушную тревогу» и «прилеты» в РФ: что атаковали ВСУ Фото: Exilenova+

Самый большой нефтетранспортный узел Европы атаковали ВСУ ночью 2 ноября. Он расположен в Самарской области и переживает уже пятый обстрел. Кроме того, сообщают о взломе официального приложения РСЧС.

Волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил, что уже пятый раз ВСУ атаковали ЛПДС «Самара». Нефтетранспортный узел расположен в Самарской области.

Обстрел РФ 2 ноября
Фото: Exilenova+

«Это крупнейший нефтетранспортный узел Европы, насчитывающий 71 резервуар общей емкостью более 1,6 млн м³», – отметил Стерненко.

Обстрел РФ 2 ноября
Фото: Exilenova+

Также, по его данным, неспокойно было в оккупированных Донецке, Луганске и около Мелитополя. Помимо этого, россияне получили ответ за взлом приложения «Воздушная тревога», акцентировал Стерненко.

Кабератака на приложение РСЧС
Фото: Сергей Стерненко/Telegram

«Украинские хакеры сломали официальное приложение РСЧС. К*ц*пы получили уведомление об угрозе движухи и «запуске ядерных боеголовок на носителях P1-SUN», – добавил Стерненко.

Напомним, вечером 1 ноября приложение «Воздушная тревога» рассылало пугающие оповещения. Писали о якобы радиационной и химической опасностях. Также были предупреждения об уличных боях в столице. По предварительное версии, приложение взломали россияне.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 09:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самый большой нефтетранспортный узел Европы атаковали ВСУ ночью 2 ноября. Он расположен в Самарской области и переживает уже пятый обстрел.".