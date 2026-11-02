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Почти два десятка пострадавших за сутки на Харьковщине из-за ударов РФ

Происшествия 08:48   02.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Почти два десятка пострадавших за сутки на Харьковщине из-за ударов РФ

В результате обстрелов РФ 11 населенных пунктов Харьковской области пострадали 19 человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Васищево Безлюдовской громады получили ранения 18-летний мужчина и 48-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс девять человек, среди них – 3-летняя девочка; в г. Изюм получили ранения мужчины 24 и 67 лет, женщины 61 и 85 лет, получила острую реакцию на стресс 59-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук ранен 46-летний мужчина; в г. Лозовая получила ранения 75-летняя женщина; в с. Хижняковка Лозовской громады ранен 66-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • РСЗО;
  • пять КАБов;
  • шесть БпЛА типа «Герань-2»;
  • fpv-дрон;
  • 17 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 08:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов РФ 11 населенных пунктов Харьковской области пострадали 19 человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".