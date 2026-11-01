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Более 500 штук: масштабное браконьерство пресекли на Печенежском водохранилище

Происшествия 17:34   01.11.2026
Татьяна Литвина
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Более 500 штук: масштабное браконьерство пресекли на Печенежском водохранилище Фото: Харьковский рыбоохранный патруль/Facebook

Более 500 экземпляров рыбы — такой улов зафиксировал Харьковский рыбоохранный патруль на Печенежском водохранилище вблизи села Пятницкое. Сумма улова — более 1 миллиона гривен.

Незаконную ловлю патруль обнаружил 30 октября. Мужчина на резиновой лодке ловил рыбу запрещенными для любительского рыболовства орудиями: он использовал шесть рыбацких сеток из лески.

Таким образом он наловил: густера — 272 экз., плотва — 175 экз., лещ — 86 экз., судак — 36 экз., карась серебристый — 18 экз., окунь — 7 экз., щука — 1 экз.

Все это завесило 112 кг. Рыбоохранники насчитали ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, в размере 1 024 114 гривен.

Следственно-оперативная группа изъяла запрещенные орудия ловли, резиновую лодку и выловленную рыбу. Составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, под корень срубили целую лесополосу браконьеры на Харьковщине. Среди спиленных много дубов и других ценных пород деревьев.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2026 в 17:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 500 экземпляров рыбы — такой улов зафиксировал Харьковский рыбоохранный патруль на Печенежском водохранилище. Сумма улова — более 1 млн грн.".