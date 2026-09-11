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Под корень срубили целую лесополосу браконьеры на Харьковщине: подробности

Общество 20:30   11.09.2026
Оксана Якушко
Под корень срубили целую лесополосу браконьеры на Харьковщине: подробности Фото: Сергей Зеленский / Телеграм

Более 500 деревьев срубили незаконно, сообщил голова Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский.

Последствия преступления обнаружил староста во время объезда территории.

«Под корни уничтожили целую лесополосу. Среди спиленных много дубов и других ценных пород деревьев. Злоумышленники, скорее всего, рассчитывали на то, что лесополосы расположены в отдаленной части громады, поэтому их либо вообще не заметят, либо обнаружат поздно. Совместно с полицией оперативно установили вероятных нарушителей. Открыли уголовное производство», – рассказал Зеленский.

Точную сумму ущерба еще будут определять специалисты, но уже сейчас понятно, что речь может идти о миллионах гривен возмещения.

«Напоминаю: людям, которые остро нуждаются в дровах для отопления, не имеют газа, пользуются исключительно печным отоплением и не в состоянии приобрести топливо — многодетным семьям, одиноким пожилым людям, тяжелобольным — мы помогаем через Управление труда и социальной защиты населения. В этом году за средства бюджета громады закупили древесину и уже развезли ее людям. Дополнительно снабжаем дровами благодаря работе нашего коммунального предприятия «Эко-Сан», которое занимается удалением аварийных деревьев. Война – не повод для того, чтобы грабить громаду!» – напомнил мэр Лозовой.

Фото: Сергей Зеленский / Телеграм
Фото: Сергей Зеленский / Телеграм

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 20:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 500 деревьев срубили незаконно, сообщил голова Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский.".