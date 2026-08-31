Двое пострадавших – россияне атаковали АЗС и предприятие в Харьковской области

Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

31 августа россияне совершили несколько атак по территории Лозовской громады, сообщил ее глава Сергей Зеленский.

В результате вражеских ударов по громаде повреждены автозаправочная станция и перерабатывающее предприятие.

«К большому сожалению, есть двое пострадавших — людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказал Сергей Зеленский.

Сейчас профильные службы обследуют территории, фиксируют последствия вражеских ударов и выясняют информацию о возможных повреждениях частного жилищного сектора.