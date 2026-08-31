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Двое пострадавших – россияне атаковали АЗС и предприятие в Харьковской области

Происшествия 21:29   31.08.2026
Оксана Якушко
Двое пострадавших – россияне атаковали АЗС и предприятие в Харьковской области Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

31 августа россияне совершили несколько атак по территории Лозовской громады, сообщил ее глава Сергей Зеленский.

В результате вражеских ударов по громаде повреждены автозаправочная станция и перерабатывающее предприятие.

«К большому сожалению, есть двое пострадавших — людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказал Сергей Зеленский.

Сейчас профильные службы обследуют территории, фиксируют последствия вражеских ударов и выясняют информацию о возможных повреждениях частного жилищного сектора.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 21:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 августа россияне совершили несколько атак по территории Лозовской громады, сообщил ее глава Сергей Зеленский.".