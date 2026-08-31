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FPV атаковал автомобиль ритуальной службы с умершим на Харьковщине (обновлено)

Происшествия 14:00   31.08.2026
Оксана Горун
FPV атаковал автомобиль ритуальной службы с умершим на Харьковщине (обновлено) Фото: Виктор Коваленко

Начиная с утра, в Золочеве на Харьковщине насчитали уже четыре атаки FPV-дронов. В том числе удары пришлись по гражданскому автомобилю и транспорту ритуальной службы.

«31.08.26 около 12:00 враг FPV-дроном атаковал автомобиль коммунального предприятия «Ритуал» в поселке Золочев. Автомобиль двигался с умершим на местное кладбище. Пока без пострадавших. Автомобиль получил повреждение», — сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Следом, в 12:50, прилетело по гражданскому автомобилю. Вначале сообщали, что обошлось без пострадавших, позже Коваленко уточнил: «Острую реакцию на стресс получили 3-летний мальчик и 7-летняя девочка. От госпитализации отказались. Своевременно среагировали и выскочили из авто. Отец и мать не пострадали».

удар дрона по машине в Золочеве 31 августа 2026
Фото: Виктор Коваленко

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Утром FPV-дроны повредили в поселке частные дома и хозпостройки.

Напомним, еще 2 июня из Золочева и шести сел Богодуховского района объявили обязательную эвакуацию. Причиной стали общая ситуация с безопасностью и системные обстрелы этих территорий. Решение принял Совет обороны области. В список на выезд вошли села Писаревка, Гурьев, Лемищино, Малыжин, Мерло и Морозова Долина.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 14:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начиная с утра, в Золочеве на Харьковщине насчитали уже четыре атаки FPV-дронов. В том числе удары пришлись по гражданскому автомобилю и транспорту ритуальной службы".