В Харькове восстанавливают внутриквартальные дороги: где идут работы
КП «Дорремстрой» сообщило о ремонтах во дворах в Харькове и опубликовало фото работ на улице Шариковой.
«Специалисты устраняют повреждение асфальтового покрытия в одном из дворов многоквартирных домов по ул. Шариковой. Общая площадь ремонтных работ составляет около 700 кв.м», — проинформировали коммунальщики.
По информации дорожников, аналогичные работы идут в других районах города. А именно во дворах:
- на просп. Байрона;
- просп. Науки;
- просп. Героев Харькова;
- пр-д Садовом;
- просп. Аэрокосмическом.
31 августа на харьковских дорогах работают 218 сотрудников предприятия и 193 единицы спецтехники.
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Напомним, водителей в Украине предупредили: на дорогах появятся «фантомы».