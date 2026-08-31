В Харькове восстанавливают внутриквартальные дороги: где идут работы

КП «Дорремстрой» сообщило о ремонтах во дворах в Харькове и опубликовало фото работ на улице Шариковой.

«Специалисты устраняют повреждение асфальтового покрытия в одном из дворов многоквартирных домов по ул. Шариковой. Общая площадь ремонтных работ составляет около 700 кв.м», — проинформировали коммунальщики.

По информации дорожников, аналогичные работы идут в других районах города. А именно во дворах:

на просп. Байрона;

просп. Науки;

просп. Героев Харькова;

пр-д Садовом;

просп. Аэрокосмическом.

31 августа на харьковских дорогах работают 218 сотрудников предприятия и 193 единицы спецтехники.

Напомним, водителей в Украине предупредили: на дорогах появятся «фантомы».