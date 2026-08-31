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В Харькове восстанавливают внутриквартальные дороги: где идут работы

Харьков 13:36   31.08.2026
Оксана Горун
В Харькове восстанавливают внутриквартальные дороги: где идут работы Фото: КП «Дорремстрой»

КП «Дорремстрой» сообщило о ремонтах во дворах в Харькове и опубликовало фото работ на улице Шариковой.

«Специалисты устраняют повреждение асфальтового покрытия в одном из дворов многоквартирных домов по ул. Шариковой. Общая площадь ремонтных работ составляет около 700 кв.м», — проинформировали коммунальщики.

ремонт внутриквартальных дорог в Харькове
Фото: КП «Дорремстрой»

По информации дорожников, аналогичные работы идут в других районах города. А именно во дворах:

  • на просп. Байрона;
  • просп. Науки;
  • просп. Героев Харькова;
  • пр-д Садовом;
  • просп. Аэрокосмическом.
ремонт внутриквартальных дорог в Харькове 4
Фото: КП «Дорремстрой»

31 августа на харьковских дорогах работают 218 сотрудников предприятия и 193 единицы спецтехники.

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Напомним, водителей в Украине предупредили: на дорогах появятся «фантомы».

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Дорремстрой» сообщило о ремонтах во дворах в Харькове и опубликовало фото работ на улице Шариковой".