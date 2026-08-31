Цифра неизменна: сколько людей без света на Харьковщине, рассказал Синегубов

О ситуации со светом и темпах эвакуации рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Синегубов сказал, что на данный момент без электроснабжения остаются около 70 тысяч абонентов. Однако эта цифра остается неизменной уже с 2022 года.

«Это исключительно те территории, которые находятся под зоной активных боевых действий или находятся под постоянным вражеским огнем, там, где мы, в принципе, физически уже не можем возобновлять предоставление таких услуг. У нас около 70 тысяч абонентов без электроснабжения. Однако эта цифра, она неизменна с 2022 года.

Кроме того, у нас из опасных территорий идет эвакуация. За сутки мы эвакуировали транзитом с Донецкой территории более 200 человек. В середине Харьковской области эвакуировано было более 70 человек», – сказал начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также отметил: главная цель врага – гражданская инфраструктура. Россияне атакую дома, автодороги, железнодорожные станции. Поэтому Синегубов призвал реагировать на воздушные тревоги, а также максимально находится в укрытиях в случае объявлении об опасности.