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Цифра неизменна: сколько людей без света на Харьковщине, рассказал Синегубов

Записано 11:56   31.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Цифра неизменна: сколько людей без света на Харьковщине, рассказал Синегубов Скриншот

О ситуации со светом и темпах эвакуации рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Синегубов сказал, что на данный момент без электроснабжения остаются около 70 тысяч абонентов. Однако эта цифра остается неизменной уже с 2022 года.

«Это исключительно те территории, которые находятся под зоной активных боевых действий или находятся под постоянным вражеским огнем, там, где мы, в принципе, физически уже не можем возобновлять предоставление таких услуг. У нас около 70 тысяч абонентов без электроснабжения. Однако эта цифра, она неизменна с 2022 года.
Кроме того, у нас из опасных территорий идет эвакуация. За сутки мы эвакуировали транзитом с Донецкой территории более 200 человек. В середине Харьковской области эвакуировано было более 70 человек», – сказал начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также отметил: главная цель врага – гражданская инфраструктура. Россияне атакую дома, автодороги, железнодорожные станции. Поэтому Синегубов призвал реагировать на воздушные тревоги, а также максимально находится в укрытиях в случае объявлении об опасности.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 11:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации со светом и темпах эвакуации рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".