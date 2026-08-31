Склады под Киевом атаковала РФ, на месте – масштабный пожар (фото/видео)

В КГВА подтвердили удары россиян по селу Погребы под Киевом утром 31 августа.

По информации пресс-службы военной администрации, после ударов врага загорелись склады. На месте – масштабный пожар.

Тем временем в соцсетях пишут, что там хранились продовольственные товары.

Видео: Київ ІНФО

Начальник ОВА Тимур Ткаченко уточнил, что в результате «прилетов» на Киевщине пострадали четверо людей.

«Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь. Еще два человека пострадали в Броварском районе. Медицинская помощь оказывается», – написал Ткаченко.

Он также добавил: в Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение. В Бориспольском районе — три складских помещения и многоквартирный дом.