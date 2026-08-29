В Харькове — «прилет» по АЗС возле многоэтажки: Терехов сообщает о пожаре

Российский беспилотник атаковал АЗС возле многоквартирного дома в Шевченковском районе Харькова вечером 29 августа.

В результате попадания на месте вспыхнул пожар, сообщил городской голова Игорь Терехов со ссылкой на информацию Ситуационного центра. Данные о пострадавших отсутствуют.

Как сообщала МГ «Объектив», дело о российском авиаударе по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове 25 мая 2024 года, который унес жизни 19 человек и травмировал еще полсотни гражданских, начали слушать в суде. Заочно обвиняют пятерых российских командиров, которым грозит пожизненное заключение. Общая сумма ущерба и компенсаций превышает миллиард гривен, а потерпевшими по делу признаны 65 человек.