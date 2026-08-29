Live

В День памяти защитников харьковчане возложили цветы на Аллее Славы (фото)

Общество 17:14   29.08.2026
Елена Нагорная
В День памяти защитников харьковчане возложили цветы на Аллее Славы (фото) Фото: Харьковский горсовет

Память военных, отдавших жизнь за Украину, почтили 29 августа на Аллее Славы городского кладбища №18.

К мемориальному мероприятию присоединились семьи и близкие погибших защитников и защитниц, представители ветеранского сообщества, представители городской и областной власти, общественных организаций, военнослужащие и духовенство, сообщает пресс-служба мэрии.

Они возложили цветы к могилам павших воинов и почтили их память. Священнослужители отслужили панихиду по погибшим героям.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

День памяти защитников и защитниц Украины установлен 29 августа, так как в этот день в 2014 году произошел один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны — выход украинских воинов из окружения под Иловайском. ВС РФ открыли огонь по защитникам во время выхода по «зеленому коридору». В подсолнуховых полях под Иловайском погибли 366 воинов, 429 получили ранения, 158 пропали без вести, 300 попали в плен. Символом этого дня был выбран именно подсолнух.

Читайте также: День памяти защитников: в Харькове останавливали транспорт и прошел автопробег

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Удары по предприятиям в Чугуеве, Люботине и Изюме, без света пригород Харькова
Удары по предприятиям в Чугуеве, Люботине и Изюме, без света пригород Харькова
29.08.2026, 09:14
Новости Харькова – главное за 29 августа: «прилеты» в городе, закроют метро
Новости Харькова – главное за 29 августа: «прилеты» в городе, закроют метро
29.08.2026, 15:06
Экс-зеки и коллаборанты штурмовали Харьковщину и Донетчину: как их наказали
Экс-зеки и коллаборанты штурмовали Харьковщину и Донетчину: как их наказали
29.08.2026, 12:35
Ночная атака на Харьков: БпЛА РФ попали в дом, сквер и вызвали пожар
Ночная атака на Харьков: БпЛА РФ попали в дом, сквер и вызвали пожар
29.08.2026, 07:17
Удар по «Эпицентру» в Харькове: зачем судить генералов РФ заочно и каков ущерб
Удар по «Эпицентру» в Харькове: зачем судить генералов РФ заочно и каков ущерб
28.08.2026, 21:08
На Харьковщине из-за удара баллистикой погиб 31-летний полицейский
На Харьковщине из-за удара баллистикой погиб 31-летний полицейский
29.08.2026, 17:28

Новости по теме:

29.08.2026
На Харьковщине из-за удара баллистикой погиб 31-летний полицейский
29.08.2026
Станция метро «Победа» будет закрыта в Харькове в воскресенье — подробности
29.08.2026
Яйца и курятина зимой: ждет ли харьковчан дефицит и подорожание (прогноз)
29.08.2026
Экс-зеки и коллаборанты штурмовали Харьковщину и Донетчину: как их наказали
29.08.2026
День памяти защитников: в Харькове останавливали транспорт и прошел автопробег


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В День памяти защитников харьковчане возложили цветы на Аллее Славы (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 августа 2026 в 17:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Память военных, отдавших жизнь за Украину, почтили 29 августа на Аллее Славы городского кладбища №18.".