В День памяти защитников харьковчане возложили цветы на Аллее Славы (фото)

Память военных, отдавших жизнь за Украину, почтили 29 августа на Аллее Славы городского кладбища №18.

К мемориальному мероприятию присоединились семьи и близкие погибших защитников и защитниц, представители ветеранского сообщества, представители городской и областной власти, общественных организаций, военнослужащие и духовенство, сообщает пресс-служба мэрии.

Они возложили цветы к могилам павших воинов и почтили их память. Священнослужители отслужили панихиду по погибшим героям.

День памяти защитников и защитниц Украины установлен 29 августа, так как в этот день в 2014 году произошел один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны — выход украинских воинов из окружения под Иловайском. ВС РФ открыли огонь по защитникам во время выхода по «зеленому коридору». В подсолнуховых полях под Иловайском погибли 366 воинов, 429 получили ранения, 158 пропали без вести, 300 попали в плен. Символом этого дня был выбран именно подсолнух.