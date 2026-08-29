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Яйца и курятина зимой: ждет ли харьковчан дефицит и подорожание (прогноз)

Оригинально 15:12   29.08.2026
Елена Нагорная
Яйца и курятина зимой: ждет ли харьковчан дефицит и подорожание (прогноз)

Украинцам и, в частности, харьковчанам пока не стоит опасаться дефицита курятины или яиц — по состоянию на данный момент спрос и предложение на рынке полностью сбалансированы, а производства работают без сбоев.

Впрочем, из-за перебоев в логистике, российских ударов по складам, а также роста стоимости энергоносителей и кормов, цены на основные социальные продукты неизбежно пойдут вверх, рассказал в комментарии МГ «Объектив» глава ОС «Межрегиональный союз птицеводов и кормопроизводителей Украины» Вадим Шиян.

По словам эксперта, временные сложности в украинских супермаркетах были вызваны прежде всего ударами по логистическим хабам, складам и блокированием портов. Крупные компании оптимизируют свои поставки, однако перестройка логистических цепочек все равно отражается на конечном ценнике.

«Я не считаю, что будут перебои с продуктами питания, но, действительно, эти перестройки логистических цепочек, к сожалению, будут отражаться и на стоимости продукции. Осенью и зимой, скорее всего, будет повышение цен на основные социальные продукты для нашего населения. Я не хочу накаркать, но, к сожалению, тенденция к росту уже есть, уже осень скоро», — отметил Шиян.

Он подчеркнул, что ситуация с логистикой и подорожанием составляющих сказывается абсолютно на всех отраслях, в том числе и на птицеводстве.

Сезонный рост цен на яйца: возможно ли подорожание на 100%?

Отдельно Шиян объяснил механизм формирования цен на куриные яйца. Осенью спрос на этот продукт стремительно растет, однако параллельно увеличиваются и расходы производителей на содержание птицы.

«Осенью, когда растет спрос на природный белок, входящий в состав куриного яйца, то, понятно, производство яйца тоже увеличивается и население его активно скупает, потому что это доступный товар. И также увеличивается стоимость кормов, энергоносителей, та же логистика. Это прогнозирует сезонный рост цен на куриное яйцо. Но какой он будет — 50-100%? Мы не знаем. Мы будем смотреть. Я думаю, что будет постепенный рост», — сказал эксперт.

Дефицита мяса и яиц не ожидается

Несмотря на военные риски и регулярные обстрелы, промышленные птицефабрики Харьковщины, производящие курятину и яйца, к счастью, не получили критических повреждений. Объемы производства остаются стабильными.

«Дефицита не будет. Ни яйца, ни курятины. Сейчас мы смотрим тенденцию — уменьшения объема производства нет. Потому что у нас еще есть экспорт. И потому потребление и предложение — они сбалансированы. Не будет дефицита. Но может вырасти цена. Будем следить», — резюмировал Шиян.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2026 в 15:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинцам и, в частности, харьковчанам пока не стоит опасаться дефицита курятины или яиц — по состоянию на данный момент спрос и предложение на рынке полностью сбалансированы.".