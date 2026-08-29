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Ночная атака на Харьков: БпЛА РФ попали в дом, сквер и вызвали пожар

Происшествия 07:17   29.08.2026
Елена Нагорная
Ночная атака на Харьков: БпЛА РФ попали в дом, сквер и вызвали пожар Фото иллюстративное — Getty Images

По меньшей мере четыре «прилета» беспилотников зафиксировали в Харькове в ночь на 29 августа.

Первое попадание произошло около 23:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что боевой дрон упал в лесополосе Киевского района.

После 01:00 зафиксировали попадание БпЛА типа «Молния» в сквере в Салтовском районе.

После 03:00 еще одна «Молния» упала в частном секторе Немышлянского района.

В Немышлянском районе попадание пришлось в крышу частного дома, уточнил Терехов. Еще один «прилет» зафиксировали в Шевченковском районе — там произошел пожар.

Во всех случаях, к счастью, обошлось без пострадавших.

Воздушную тревогу объявляли в Харькове с 21:15 до 23:28 — из-за угрозы КАБов, с 23:53 до 02:54 — из-за угрозы неустановленных БпЛА, а также с 03:14 — из-за угрозы БпЛА типа «Молния».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2026 в 07:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере четыре «прилета» беспилотников зафиксировали в Харькове в ночь на 29 августа.".