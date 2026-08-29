Ночная атака на Харьков: БпЛА РФ попали в дом, сквер и вызвали пожар

По меньшей мере четыре «прилета» беспилотников зафиксировали в Харькове в ночь на 29 августа.

Первое попадание произошло около 23:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что боевой дрон упал в лесополосе Киевского района.

После 01:00 зафиксировали попадание БпЛА типа «Молния» в сквере в Салтовском районе.

После 03:00 еще одна «Молния» упала в частном секторе Немышлянского района.

В Немышлянском районе попадание пришлось в крышу частного дома, уточнил Терехов. Еще один «прилет» зафиксировали в Шевченковском районе — там произошел пожар.

Во всех случаях, к счастью, обошлось без пострадавших.

Воздушную тревогу объявляли в Харькове с 21:15 до 23:28 — из-за угрозы КАБов, с 23:53 до 02:54 — из-за угрозы неустановленных БпЛА, а также с 03:14 — из-за угрозы БпЛА типа «Молния».