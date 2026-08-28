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Враг атаковал ТЦ в Харькове: что известно

Происшествия 11:01   28.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Враг атаковал ТЦ в Харькове: что известно

Утром 28 августа около 10:50 мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Харькове.

Известно, что россияне атаковали торговый центр в Киевском районе.

«Выясняем все обстоятельства. Экстренные службы направляются на место удара», – добавил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, накануне, 27 августа, последний Эпицентр, работавший в Харькове, атаковали военные РФ. Взрыв в Основянском районе раздался около полудня. В результате этой атаки погиб один из посетителей, ему около 40 лет. Еще пятеро покупателей пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, женщина и мужчина получили ранения, к вечеру их уже отпустили из больницы домой, а еще у двоих женщин и мужчина — острый стресс. В результате попадания здание охватил пожар — спасатели тушили огонь на площади 300 кв. м. Часть конструкций разрушена, сообщили в облуправлении ГСЧС. В облпрокуратуре рассказали, что россияне применили беспилотник «Герань-4 Сикер», оборудованный камерой и модемом. То есть они видели цель и целенаправленно нанесли удар именно по этому гражданскому объекту. «Эпицентр» на Салтовке россияне уничтожили 25 мая 2024 года, убив там 19 человек. Еще один гипермаркет на Алексеевке не работает с самого начала полномасштабной войны.

Утром 28 августа Запорожье тоже осталось без «Эпицентра». Последний гипермаркет уничтожила РФ. Возник пожар, площадью около двух тысяч квадратных метров. Ранения получили четыре человека, уточнил Федоров.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 11:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 августа около 10:50 мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Харькове.".