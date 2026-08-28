Почти сто БпЛА атаковали Харьковщину за сутки

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских ударов по Харьковщине, которые были за сутки. По его данным, враг атаковал Харьков, а также 16 населенных пунктов области.

В результате «прилетов» погибли двое людей, еще 13 – пострадали, в том числе двое детей.

«В г. Харьков погиб 26-летний мужчина, получили ранения 25-летняя женщина и 36-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс женщины 58 и 26 лет и 38-летний мужчина; в г. Змиеве погибла 38-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 10-летняя девочка и 61-летняя женщина; в г. Изюм ранены женщины 55 и 54 лет, получили острую реакцию на стресс женщины 56 и 85 лет, 53-летний мужчина и 10-летняя девочка», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

четыре КАБа;

БпЛА типа «Герань-2»;

четыре БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

79 БпЛА (тип устанавливается).

В результате ударов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Чугуевском и Лозовском районах.