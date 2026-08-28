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Почти сто БпЛА атаковали Харьковщину за сутки

Происшествия 08:48   28.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почти сто БпЛА атаковали Харьковщину за сутки

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских ударов по Харьковщине, которые были за сутки. По его данным, враг атаковал Харьков, а также 16 населенных пунктов области. 

В результате «прилетов» погибли двое людей, еще 13 – пострадали, в том числе двое детей.

«В г. Харьков погиб 26-летний мужчина, получили ранения 25-летняя женщина и 36-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс женщины 58 и 26 лет и 38-летний мужчина; в г. Змиеве погибла 38-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 10-летняя девочка и 61-летняя женщина; в г. Изюм ранены женщины 55 и 54 лет, получили острую реакцию на стресс женщины 56 и 85 лет, 53-летний мужчина и 10-летняя девочка», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • четыре КАБа;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • 79 БпЛА (тип устанавливается).

В результате ударов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Чугуевском и Лозовском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 08:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских ударов по Харьковщине, которые были за сутки.".