Почти сто БпЛА атаковали Харьковщину за сутки
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских ударов по Харьковщине, которые были за сутки. По его данным, враг атаковал Харьков, а также 16 населенных пунктов области.
В результате «прилетов» погибли двое людей, еще 13 – пострадали, в том числе двое детей.
«В г. Харьков погиб 26-летний мужчина, получили ранения 25-летняя женщина и 36-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс женщины 58 и 26 лет и 38-летний мужчина; в г. Змиеве погибла 38-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 10-летняя девочка и 61-летняя женщина; в г. Изюм ранены женщины 55 и 54 лет, получили острую реакцию на стресс женщины 56 и 85 лет, 53-летний мужчина и 10-летняя девочка», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- четыре КАБа;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- 79 БпЛА (тип устанавливается).
В результате ударов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Чугуевском и Лозовском районах.