Склады «Новой почты» под Киевом атаковала РФ, на месте – сильное задымление

Утром 28 августа Белогородский сельской голова Антон Овсиенко сообщил о «прилетах» по складам «Новой почты» и предприятию. При чем, россияне применили тактику повторных ударов. Так враг еще раз атаковал склады, когда там уже работали спасатели.

Ночью россияне ударили по складам в Бучанском районе Киевской области. Также повреждено предприятие в соседнем селе Святопетровское.

«Сегодня враг применяет тактику повторных ударов. Почти через час после первого попадания, уже при ликвидации пожара, по этой локации были нанесены еще два удара. Спасатели успели отойти в более безопасное место.

Именно поэтому настоятельно прошу не приближаться к месту происшествия. Это опасно», – написал Овсиенко.

На данный момент на месте «прилета» – сильное задымление. Поэтому жителей призывают закрыть окна и не выходить из дома. Также рекомендуют не выходить из дома.

«Также информация для водителей. Сегодня, 28 августа, будет временно ограничено движение по части улицы Киевской в ​​направлении города Боярка. Также ограничения движения будут действовать на части улиц Индустриальная и Черновола в Святопетровском. Прошу учесть это при планировании маршрута», – отметил Овсиенко.