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Склады «Новой почты» под Киевом атаковала РФ, на месте – сильное задымление

Происшествия 07:50   28.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Склады «Новой почты» под Киевом атаковала РФ, на месте – сильное задымление Фото: Антон Овсиенко/Facebook

Утром 28 августа Белогородский сельской голова Антон Овсиенко сообщил о «прилетах» по складам «Новой почты» и предприятию. При чем, россияне применили тактику повторных ударов. Так  враг еще раз атаковал склады, когда там уже работали спасатели.

Ночью россияне ударили по складам в Бучанском районе Киевской области. Также повреждено предприятие в соседнем селе Святопетровское.

Обстрел Новой почты 28 августа
Фото: Антон Овсиенко/Facebook

«Сегодня враг применяет тактику повторных ударов. Почти через час после первого попадания, уже при ликвидации пожара, по этой локации были нанесены еще два удара. Спасатели успели отойти в более безопасное место.
Именно поэтому настоятельно прошу не приближаться к месту происшествия. Это опасно», – написал Овсиенко.

Обстрел Новой почты 28 августа
Фото: Антон Овсиенко/Facebook

На данный момент на месте «прилета» – сильное задымление. Поэтому жителей призывают закрыть окна и не выходить из дома. Также рекомендуют не выходить из дома.

«Также информация для водителей. Сегодня, 28 августа, будет временно ограничено движение по части улицы Киевской в ​​направлении города Боярка. Также ограничения движения будут действовать на части улиц Индустриальная и Черновола в Святопетровском. Прошу учесть это при планировании маршрута», – отметил Овсиенко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 07:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 августа Белогородский сельской голова Антон Овсиенко сообщил о «прилетах» по складам «Новой почты» и предприятию.".