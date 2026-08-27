Пятеро пострадавших и без света большая часть Изюма – последствия обстрела
Информацию о последствиях вражеского обстрела сообщила Изюмская ГВА Изюмского района Харьковской области.
В результате атаки россиян пострадали пять человек, им оказали медицинскую помощь.
Удар россиян повредил линии электропередач. Поэтому обесточена большая часть города.
Также зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры в районе Верхнего Поселка: там повреждено более 30 частных жилых домов, несколько хозяйственных построек и здание детского садика.
Как писала ранее МГ «Объектив», 27 августа россияне ударили БпЛА по последнему «Эпицентру», работавшему в Харькове.
Читайте также: «Враг видит нас как на ладони»: какой маршрут в пригороде стал опасным