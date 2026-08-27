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Пятеро пострадавших и без света большая часть Изюма – последствия обстрела

Происшествия 21:46   27.08.2026
Оксана Якушко
Пятеро пострадавших и без света большая часть Изюма – последствия обстрела

Информацию о последствиях вражеского обстрела сообщила Изюмская ГВА Изюмского района Харьковской области.

В результате атаки россиян пострадали пять человек, им оказали медицинскую помощь.

Удар россиян повредил линии электропередач. Поэтому обесточена большая часть города.

Также зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры в районе Верхнего Поселка: там повреждено более 30 частных жилых домов, несколько хозяйственных построек и здание детского садика.

Фото: Изюмская ГВА

Как писала ранее МГ «Объектив», 27 августа россияне ударили БпЛА по последнему «Эпицентру», работавшему в Харькове.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 21:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию о последствиях вражеского обстрела сообщила Изюмская ГВА Изюмского района Харьковской области.".