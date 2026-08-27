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Синегубов: семь человек пострадали из-за ударов РФ, по региону ударили 70 БпЛА

Происшествия 09:05   27.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: семь человек пострадали из-за ударов РФ, по региону ударили 70 БпЛА

В течение минувших суток из-за обстрелов РФ на Харьковщине пострадали семь человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков 30-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс; в с. Зеленый Гай Великобурлукской громады ранен 57-летний мужчина и 55-летняя женщина; в пос. Большой Бурлук получила ранения 68-летняя женщина; в г. Дергачах получили острую реакцию на стресс 87-летний мужчина и 89-летняя женщина; в г. Лозовая подверглась острой реакции на стресс 70-летняя женщина», – добавил Синегубов.

По Харьковщине ударило такое вооружение:

  • пять БпЛА типа «Молния»;
  • девять fpv-дронов;
  • 56 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрел есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Чугуевском и Лозовском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 09:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток из-за обстрелов РФ на Харьковщине пострадали семь человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".