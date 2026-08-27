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Чем россияне атаковали многоэтажку ночью в Харькове – данные прокуратуры

Происшествия 09:30   27.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Чем россияне атаковали многоэтажку ночью в Харькове – данные прокуратуры

Ночью 27 августа враг атаковал Индустриальный район Харькова беспилотником типа «Молния», пишут в облпрокуратуре. 

Удар пришелся по многоэтажке. Из-за «прилета» поврежден фасад дома, вылетели окна. Острую реакцию на стресс получил 23-летний парень.

«При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, 27 августа около 05:20 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что РФ ударила по Харькову. По его информации, россияне выпустили беспилотник по Индустриальному району. Эпицентр удара пришелся по многоэтажке.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 09:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 27 августа враг атаковал Индустриальный район Харькова беспилотником типа «Молния», пишут в облпрокуратуре. ".