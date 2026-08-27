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Новости Харькова – главное 27 августа: удар по городу

Общество 07:29   27.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 27 августа: удар по городу

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:30

Ночью беспилотник РФ прилетел по балкону в Харькове, есть пострадавший

27 августа около 05:20 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что РФ ударила по Харькову.

По его информации, россияне выпустили беспилотник по Индустриальному району. Эпицентр удара пришелся по балкону многоэтажки. В результате «прилета» пострадал 30-летний мужчина – у него острая реакция на стресс.

«Медики предоставили пострадавшему всю необходимую помощь», – добавил Синегубов.

Тревога в Харькове и области беспрерывно звучала практически всю ночь – с 01:58 до 06:59. Основной угрозой стала баллистика. Прямой угрозы для Харькова не было, но достаточно большое количество ракет пролетали именно через Харьковщину.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 07:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".