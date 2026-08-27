Новости Харькова – главное 27 августа: удар по городу

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07:30

Ночью беспилотник РФ прилетел по балкону в Харькове, есть пострадавший

27 августа около 05:20 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что РФ ударила по Харькову.

По его информации, россияне выпустили беспилотник по Индустриальному району. Эпицентр удара пришелся по балкону многоэтажки. В результате «прилета» пострадал 30-летний мужчина – у него острая реакция на стресс.

«Медики предоставили пострадавшему всю необходимую помощь», – добавил Синегубов.

Тревога в Харькове и области беспрерывно звучала практически всю ночь – с 01:58 до 06:59. Основной угрозой стала баллистика. Прямой угрозы для Харькова не было, но достаточно большое количество ракет пролетали именно через Харьковщину.