Live

Новини Харкова – головне 27 серпня: удар по місту

Події 07:29   27.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 27 серпня: удар по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:30

Вночі безпілотник РФ прилетів по балкону в Харкові, є постраждалий

27 серпня близько 05:20 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що РФ вдарила по Харкову.

За його інформацією, росіяни випустили безпілотник по Індустріальному району. Епіцентр удару прийшовся по балкону багатоповерхівки. Внаслідок “прильоту” постраждав 30-річний чоловік – у нього гостра реакція на стрес.

“Медики надали постраждалому всю необхідну допомогу”, – додав Синєгубов.

Тривога в Харкові та області безперервно звучала практично всю ніч – з 01:58 до 06:59. Основною загрозою стала балістика. Прямої загрози для Харкова не було, але чимала кількість ракет пролітали саме через Харківщину.

Читайте також: Сьогодні 27 серпня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова – головне 27 серпня: удар по місту
Новини Харкова – головне 27 серпня: удар по місту
27.08.2026, 07:29
Сьогодні 27 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 серпня 2026: яке свято та день в історії
27.08.2026, 06:00
Стрибали з вікон заради порятунку: що було у Лозовій після атаки по ТЦ
Стрибали з вікон заради порятунку: що було у Лозовій після атаки по ТЦ
26.08.2026, 23:51
Оптоволокно FPV-дронів губить природу – загроза екоциду на Харківщині (відео)
Оптоволокно FPV-дронів губить природу – загроза екоциду на Харківщині (відео)
26.08.2026, 18:32
Замість спеки – прохолода. Прогноз погоди на 27 серпня у Харкові й області
Замість спеки – прохолода. Прогноз погоди на 27 серпня у Харкові й області
26.08.2026, 19:44
Харків втрачає школярів, детектори дронів для лісників – підсумки 26 серпня
Харків втрачає школярів, детектори дронів для лісників – підсумки 26 серпня
26.08.2026, 23:01

Новини за темою:

27.08.2026
Вночі безпілотник РФ прилетів по балкону в Харкові, є постраждалий
26.08.2026
Харків втрачає школярів, детектори дронів для лісників – підсумки 26 серпня
26.08.2026
Скільки у Харкові приватних дитсадків і чи мають вони укриття
26.08.2026
Комунальники вже там: що відбувається в Основ’янському районі після ударів
26.08.2026
Світло сьогодні буде: анонсоване раніше відключення світла в Харкові перенесли


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 27 серпня: удар по місту», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 07:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".