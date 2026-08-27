Новини Харкова – головне 27 серпня: удар по місту
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07:30
Вночі безпілотник РФ прилетів по балкону в Харкові, є постраждалий
27 серпня близько 05:20 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що РФ вдарила по Харкову.
За його інформацією, росіяни випустили безпілотник по Індустріальному району. Епіцентр удару прийшовся по балкону багатоповерхівки. Внаслідок “прильоту” постраждав 30-річний чоловік – у нього гостра реакція на стрес.
“Медики надали постраждалому всю необхідну допомогу”, – додав Синєгубов.
Тривога в Харкові та області безперервно звучала практично всю ніч – з 01:58 до 06:59. Основною загрозою стала балістика. Прямої загрози для Харкова не було, але чимала кількість ракет пролітали саме через Харківщину.