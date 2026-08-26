Харків втрачає школярів, детектори дронів для лісників – підсумки 26 серпня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 26 серпня.

Цього року за парти сяде на 4,5 тисячі учнів менше, ніж торік. Такі дані навів під час міської педагогічної конференції мер Ігор Терехов – і назвав статистику «жахливою». При цьому він вважає, що від міста цей показник не залежить. Головною причиною відтоку людей, звісно, залишається війна. За прогнозними показниками, які озвучив Терехов, цього року Україну залишить 200 тисяч людей. Переважно – молодь.

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На думку Терехова, зараз важливо, щоб випускники не виїжджали з країни, отримавши невдалий результат тестування після ночі без сну через вибухи та тривоги. Адже у вишах за кордоном НМТ не потрібне. Мер запропонував розділити мультипредметний тест щонайменше на два дні: гуманітарний і фізико-математичний блоки складати окремо. Забезпечити екзаменаційні центри психологами. А також – надати учасникам можливість скласти тест вдруге, якщо перший результат був неуспішним. Відзначимо, про потребу в другому шансі для абітурієнтів під час тестування вже говорив президент Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність змінити формат НМТ наступного року.

Зранку дрон влучив у автівку, що їхала по трасі в напрямку села Зелений Гай Великобурлуцької громади. Харківська обласна прокуратура повідомила: водія у вкрай важкому стані доставили в лікарню. Пасажирка отримала акубаротравму та гостру реакцію на стрес. Машина повністю вигоріла. Напередодні FPV поцілив працівників газової служби, які ліквідовували наслідки ворожого удару по мережах у Дергачах. Дві автівки газової служби пошкоджені, вибухові поранення отримав водій. Загрози його життю немає, відзначив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Зранку прилетіло по Холодногірському району. Удень начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання в Київському районі. В обох випадках минулося без постраждалих. Проте постраждалі були в області. У Дергачах «приліт» стався по приватному будинку – допомоги медиків потребували дві людини. У селищі Рогань внаслідок ранкового удару БпЛА горіли деревина та господарча споруда на території цивільного підприємства.

Про новацію інформує Слобожанський лісовий офіс. Обладнання працює за принципом пасивного аналізу радіочастот і саме не випромінює сингалів, тож залишається непомітним для противника. Потреба в додаткових заходах безпеки виникла через загрозу російських FPV. Детектори попереджають співробітників лісництв, які патрулюють масиви, виявляють та ліквідовують загоряння, а також бригади, котрі відвантажують деревину в прикордонні та поблизу зони бойових дій.

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