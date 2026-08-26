Чи будуть учні Харкова з підручниками після атаки на “Ранок”? Коментар Деменко

Директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко розповіла, що школи отримають усі необхідні підручники попри обстріл видавництва “Ранок”. У цьому її запевнило керівництво підприємства.

“Ми буквально пів години тому спілкувалися з Віктором Кругловим, який очолює видавництво “Ранок” і він сказав, що Харків не підведе і впродовж 2-3 тижнів ми одержимо всі необхідні підручники. Тому ми з повним розумінням ставимося до ситуації, це перше. Друге, ми маємо доступ до електронних версій підручників. І третє, ми готові трохи почекати, щоб одержати підручники. Вони нас ніколи не підводили, я думаю, і цього разу не підведуть”, – зазначила Деменко під час пресконференції, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

Нагадаємо, 1 серпня «шахеди» атакували логістичний центр видавництва «Ранок», а також дистрибуційний центр «КнигоЛенд». Видавці назвали наслідки цього «прильоту» найбільшою втратою книжкової інфраструктури України від початку повномасштабної війни. Обійшлося без загиблих, проте одна людина отримала поранення, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед того, що згоріло, — підручники для дітей. Відправлення раніше зроблених замовлень тимчасово зупинили. Попри все, в офіційній заяві «Ранку» сказано: «Маємо відбудувати все, щоб книжки знову потрапили до тих, хто на них чекає».